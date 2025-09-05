На Львівщині оштрафували два відпочинкові комплекси, в яких діти інфікувалися сальмонелою

На Львівщині оштрафували готелі через отруєння 17 дітей

Держпродспоживслужба Львівщини оштрафувала готелі у селищі Славсько, де у серпні отруїлися 17 дітей. Відпочинкові комплекси мають сплатити по 48 тисяч гривень кожен.

Про це повідомили на сайті установи.

Як зазначили у Держпродспоживслужбі, з 15 по 17 серпня діти проживали й харчувалися у "Карпатах", а 17 серпня їх заселили до "Карпатського затишку".

Уже в другій половині дня 10 з 34 дітей мали ознаки харчового отруєння, через що керівництво комплексу викликало бригаду швидкої допомоги.

У період з 18 по 20 серпня фахівці провели позапланові інспектування харчоблоків обох готелів. Відібрані зразки харчових продуктів направили до Львівської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

Фахівці припинили обіг і виробництво харчових продуктів на 10 днів в обох закладах, а також склали протоколи про порушення вимог законодавства.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що керівництво "Карпатського затишку" сприяло роботі інспекторів, тоді як адміністрація "Карпат" не допускала до проведення інспектування.

Для забезпечення належного епідрозслідування було залучено суд, який ухвалив рішення про допуск фахівців на об’єкт.

Причиною отруєння в "Карпатах" стала бактерія Salmonella enteritidis. Основним фактором її передачі інфекції були відбивні з курячого філе, що не пройшли належної термічної обробки.

Факторами, що сприяли виникненню спалаху, стали:

порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів;

недотримання технології приготування страв і принципу потоковості виробничого процесу (відсутність розмежування зон для обробки сировини та готової продукції);

невідповідність вимогам водопровідної та бутильованої питної води.

Всього зафіксували 17 постраждалих віком від 8 до 15 років.

Нагадаємо, у серпні в таборі Friendly Camp, що також розташований у селищі Славсько на Львівщині, отруїлося 53 дітей і дорослих. Причиною недуги став норовірус, який виявили у питній воді з кулера.