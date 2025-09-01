Фахівці встановили причину масового отруєння дітей у готелі на Львівщині
Фахівці встановили причину отруєння дітей, які відпочивали у готелі у селищі Славсько, що на Львівщині. Його спровокувала сальмонела, яка була у курячому м’ясі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.
"Всього захворіло 17 людей. Збудник що викликав захворювання – Salmonella enteritidis. Фактор передачі – куряче філе, яке, ймовірно, пройшло недостатню термічну обробку", – йдеться у дописі.
Окрім того, у чотирьох пацієнтів виявили норовірус – гостру кишкову інфекцію, що вражає травну систему і викликає неприємні симптоми, як-от нудота, діарея, блювота, біль у шлунку тощо.
Наразі всі хворі одужали та виписані із стаціонару.
Нагадаємо, 17 серпня відпочивальників зі скаргами на харчове отруєння госпіталізували до інфекційного відділення місцевої лікарні.
Спершу було відомо про 12 хворих, утім у ніч на 19 серпня кількість госпіталізованих зросла до 17.
Також нещодавно діти і дорослі отруїлися у таборі Friendly Camp, що розташований у Славському. Причиною недуги став норовірус, який виявили у питній воді з кулера.