Вчені вперше виростили водорості у біопластику в умовах Марса. Як це допоможе людству?

Команда вчених з Гарвардського університету виростила водорості у біорозкладному пластику в умовах, що імітують атмосферу Марса.

Так науковці наблизилися до можливості будувати житло на Марсі чи інших планетах з матеріалів, які можна вирощувати й переробляти одразу там, без доставки з Землі.

Дослідження з відповідними висновками опублікували в журналі Science Advances, повідомляють Space і Phys.org.

"Марсіанські" водорості вирощувала команда під керівництвом кліматолога й планетолога Робіна Вордсворта.

У лабораторії вчені використали 3D-надруковану камеру з полілактидної кислоти – біопластику, що розкладається і виробляється з природних джерел.

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Всередині цієї камери вчені культивували поширений вид зелених водоростей – Dunaliella tertiolecta.

Водорості у біопластику в марсіанських умовах Science Advances

Камеру спеціально спроєктували для імітації марсіанської атмосфери: з низьким тиском (менше 1% від земного) і високим вмістом вуглекислого газу.

Попри такі екстремальні умови, водорості не лише вижили, а й змогли здійснювати фотосинтез. Отже, навіть поза Землею можна створити умови, придатні для життя, із використанням біологічно створених матеріалів.

"Якщо у вас є середовище, зроблене з біопластику, і в ньому ростуть водорості, то ці водорості можуть виробляти ще більше біопластику.

Таким чином починає формуватись система із замкненим циклом, яка здатна підтримувати себе саму й навіть зростати з часом", – сказав Вордсворт.

Ключовим елементом експерименту стала саме біопластикова камера, що не лише забезпечила захист водоростей від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, а й пропускала достатньо світла, необхідного для фотосинтезу.

Хоча за такого низького тиску рідка вода зазвичай не може існувати, дослідники створили всередині камери спеціальний градієнт тиску, який дозволив забезпечити нормальні умови.

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Вчені кажуть, що розглядають біопластик як перспективний матеріал для створення житла на Марсі.

На відміну від традиційних матеріалів, які складно транспортувати й утилізувати поза межами Землі, біопластик можна виробляти й переробляти безпосередньо на Червоній планеті.

Втім, попереду у вчених ще багато роботи, аби створити повноцінні стабільні екосистеми за межами Землі.

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Наступним етапом стане випробування цих систем у вакуумі, наближеному до умов Місяця. Але шанси людства на освоєння космосу завдяки таким дослідженням уже зростають.