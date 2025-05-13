Рослини-вбивці: в Австралії токсичні водорості спричинили загибель понад 200 морських жителів

У Південній Австралії понад 200 особин морських видів, серед яких глибоководні акули та восьминоги, загинули через токсичне цвітіння водоростей.

Рослини цього виду здатні спричиняти удушення та кровотечу в риби, а також діяти як нейротоксин, пошкоджуючи нейрони.

Про це повідомляють The Guardian і BBC.

Масову загибель морських жителів спричинило надмірне цвітіння водоростей, яке досягає площі близько 4500 квадратних кілометрів. Цвітіння цих рослин не є рідкістю, однак нищівного удару місцевій фауні завдали незвичайні масштаби цього явища – у деяких частинах вод спалахи сягають 20 метрів у глибину.

За словами керівника некомерційного проєкту OzFish South Australian Бреда Мартіна, шкідливе цвітіння водоростей виду Karenia mikimotoi нагадує токсичну ковдру, яка вкрила морських мешканців.

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"Воно може "задушити" рибу, спричинити кровотечу через атаку на еритроцити. Крім того, [водорості] здатні діяти як нейротоксин і завдавати шкоди нервовій системі та мозку, що проявляється в незвичайній поведінці (жертв – ред.).

Ось чому деяка риба та акули поводяться настільки дивно, а багато мертвих набувають червоного забарвлення – це як фільм жахів для риби", – пояснив Бред Мартін, організація якого займається відновленням місць проживання риби.

Він також зауважив, що площі цвітіння водоростей продовжують зростати. Велика щільність цих рослин витягує кисень із води, що змушує рибу "задихатися".

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Водорості вже вважають причиною загибелі понад 200 істот, зокрема кальмарів, креветок, крабів і глибоководних акул. Від шкідливого впливу рослин постраждало багато скатів, які набули яскравого червоного забарвлення і викидалися на пляжі з ознаками кровотечі.

Серед мертвих за останні тижні знайшли триметрову велику білу акулу.

За підрахунками OzFish та вчених-волонтерів, майже половина (47%) загиблих істот були променеперими рибами, а ще чверть (26%) – акулами та скатами.

В OzFish кажуть, що явище може мати довгостроковий вплив, адже рослини вбили рибу різного віку, зокрема дорослих особин, які здатні розмножуватися, а також істот, якими вони харчуються.

Поширення водоростей також вплинуло на деякі рибальські господарства, які превентивно призупинили вилов.

У департаменті охорони довкілля штату вважають, що причиною масштабного цвітіння стала тривала морська спека та відносно спокійна погода. Останнім часом в Австралії температура води була на 2,5°C вища, ніж зазвичай, а вітер і хвилі були невеликими.

Хоча для людей водорості не токсичні, вони можуть провокувати подразнення шкіри та респіраторні симптоми.

Міністерка довкілля Австралії Сьюзен Клоуз назвала спалах "безпрецедентним" для південної Австралії. Речник департаменту охорони довкілля регіону сказав, що для розсіювання водоростей потрібні потужні західні вітри.

"Однак їх затримали постійні системи високого тиску, що діють на південній Австралії", – зауважив він.

Нагадаємо, в лютому 2025 року в Австралії на берег викинулися понад 150 псевдокосаток, деякі з них вижили, однак їх планували евтаназувати.