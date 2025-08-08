На Одещині група людей зв'язала підлітка і катувала на камеру: поліція веде розслідування

На Одещині група людей схопила 16-річного підлітка та катувала його, знімаючи знущання на відео.

Інцидент стався 6 серпня в одній з громад Одеського району. Наступного дня до правоохоронців звернулася сестра потерпілого, повідомляє поліція Одеської області.

За попередніми даними слідства, хлопця зв’язали липкою стрічкою, піддавали фізичному та психологічному насильству, і все це знімали на телефон.

На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці опитують свідків, вилучають речові докази та встановлюють усіх причетних до злочину. З фігурантами працюють слідчі.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб за попередньою змовою;

ч. 2 ст. 127 – катування, вчинене групою осіб.

Кривдникам може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці повідомили "УП. Життя", що більше деталей про інцидент розголошувати не можуть.

Нагадаємо, цього ж року в Білгород-Дністровському районі Одеської області поліція затримала двох підлітків, які катували 12-річного хлопчика.

Також поліція розслідувала групові побиття 16-річного хлопця на Київщині та 12-річної дівчинки на Миколаївщині.