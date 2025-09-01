ОВА: У школах окупованої Луганщини створили майже 100 класів з мілітарним ухилом

У новому навчальному році у школах окупованої Луганщини функціонуватимуть понад 250 профільних класів. Понад третина з них будуть мілітарними.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

У 2025-2026 навчальному році школи у так званій "ЛНР" налічуватимуть 265 профільних класів. Понад третина з них (95) матимуть "козацький ухил".

"Дівчат і хлопців із дитинства схилятимуть до війни", – зазначає Харченко.

Для порівняння, інженерних класів сформували лише 20, медичних – 11, за профілем МНС – 3. Раніше в ОВА повідомляли, що агротехнічних планується теж небагато – близько 20.

"Майбутнє Луганщини росіян не хвилює. Їм необхідно ціною молоді з окупованої території вирішити свої криваві політичні амбіції", – наголосив очільник Луганської ОВА.

Раніше стало відомо, що на окупованій Луганщині вчителі пропонують старшокласникам підписувати контракт з російською армією. За це їм обіцяють гроші та соціальний пакет.

У 2024 році школярам на тимчасово окупованих територіях Луганщини планували роздати понад 100 тисяч щоденників із переписаною історією краю, а також – залучити до освітнього процесу "казаків".

Крім того, окупанти вивозили дітей з окупованого Біловодська, що на Луганщині, до військового табору в Новосибірській області Росії. У наметовому містечку, яке називають табором "Юних армійців", школярів віком від 11 до 17 років примусово навчали військової справи.

Також у школи окупованої Луганщини росіяни завезли словники з термінами, що стосуються "захисту традиційних російських духовно-моральних цінностей, культури та історичної пам’яті". Зокрема, у них зібрані вирази "іноземний агент", "громадянська ідентичність", "російське козацтво" та "загроза національній безпеці".

У 2023 році Луганська ОВА повідомляла, що на окупованих територіях росіяни відкривають центри для підготовки підлітків до фронту. На першому етапі вони планували залучити до війни близько чотирьох тисяч юнаків від 14 до 17 років, щоб навчати їх спеціальностей, в яких був брак кадрів.