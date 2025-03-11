Залишила самого на три дні: на Тернопільщині матір отримала підозру через смерть важкохворого сина

У Чорткові, що на Тернопільщині, малолітній хлопчик помер після трьох днів на самоті. Правоохоронці повідомили про підозру його матері, яка, попри безпорадний стан важкохворого сина, залишила його самого.

Жінці інкримінують невиконання батьківських обов'язків, повідомили в Тернопільській обласній

Правоохоронці встановили, що хлопчик народився з патологіями, тому мав важку хворобу і потребував постійного догляду. Його матір оформила соціальну допомогу на нього в 2022 році, але не зверталася із сином до медичних закладів, хоча той потребував допомоги лікарів.

Якось, попри безпорадний стан хлопчика, матір залишила його самого в помешканні на три дні. Зрештою дитина померла.

"Про смерть правоохоронцям повідомила підозрювана, яка саме навідалась до помешкання", – розповіли в прокуратурі.

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Експертиза показала, що причиною смерті хлопчика стала задуха, яка виникла після закриття отворів носа і рота м'якими предметами.

Також фахівці з'ясували, що протягом кількох днів перед смертю дитина не їла – в її шлунку та кишківнику не знайшли харчових мас чи продуктів їхнього травлення.

Матері хлопчика повідомили про підозру за статтею 166 Кримінального кодексу – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років.

Наразі підозрюваній обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, на початку лютого 2025 року в морозильній камері одній із квартир Одеси правоохоронці виявили тіло хлопчика віком одного року та трьох місяців.

Згодом у поліції з'ясували, що незадовго до смерті дитина отримала термічні опіки кількох ділянок тіла. Через ушкодження малюк втрачав свідомість та мав порушення дихання, але його 18-річна матір та її 44-річний співмешканець не звернулися до лікарів.

Після смерті дитини дорослі намагалися приховати це, помістивши його тіло в морозилку. Матері та її співмешканцю повідомили про підозру.

На інцидент відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, звинувативши в бездіяльності службу у справах дітей і центр соціальних служб Одеси.