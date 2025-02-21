На Прикарпатті винесли вирок матері, яка самотужки лікувала доньку від COVID-19: дівчинка померла

На Прикарпатті судили матір, яка вдома лікувала доньку від коронавірусної хвороби

На Івано-Франківщині суд визнав винною 39-річну жінку у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до смерті її 16-місячної доньки.

Їй призначили іспитовий строк терміном на 1 рік. Про це йдеться у вироку Рогатинського суду Івано-Франківської області.

Трагедія сталася у березні 2024 року в багатодітній родині. Тоді мати відпустила дівчинку з неповнолітньою донькою гостювати до родичів.

У дорозі дитина застудилась. Невдовзі стан її здоров’я суттєво погіршився. У дівчинки підвищилася температура, з’явилися кашель, блювота та діарея.

Після огляду медики рекомендували госпіталізувати дитину, утім жінка відмовилася, бо "не могла передбачити наслідків", та самостійно лікувала доньку вдома. Дівчинка від народження мала захворювання (білково-енергетичну недостатність та анемію), тому потребувала стаціонарного лікування.

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12 березня дитина померла від COVID-19, перебіг хвороби ускладнила загальна інтоксикація організму.

У вироку йдеться, що на суді мати дівчинки щиро розкаялася, визнала свою провину, а також просила суворо її не карати, адже має на утриманні чотирьох малолітніх дітей. Це стало пом’якшувальними обставинами для призначення покарання.

Дії обвинуваченої кваліфікували за статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання батьківських обов’язків).

Відомо, що 39-річна жінка не була раніше судимою, не притягалася до кримінальної відповідальності та не вживає спиртні напої.

Раніше ми розповідали, що у Харкові судитимуть 22-річну жінку, яка намагалася продати свою двомісячну доньку. Зараз дівчинка перебуває в одній із харківських лікарень.