"Зараховані понад ліцензійний обсяг не можуть вважатися студентами": Лещик про скандал у приватному виші

Освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на скандал довкола Класичного приватного університету у Запоріжжі, якому Міністерство освіти і науки анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі через значне перевищення ліцензійного обсягу студентів.

За її словами, ті, хто був зарахований понад ліцензійний обсяг, не можуть вважатися студентами. Такі люди не матимуть відповідних прав, зокрема вони не зможуть отримати довідку, яка підтверджує статус здобувача вищої освіти.

Надія Лещик у коментарі для "УП. Життя".

Ліцензований обсяг – це максимальна кількість студентів, яку освітній заклад має право прийняти на навчання за певною програмою. Цей обсяг встановлює Міністерство освіти і науки України і визначає, скільки студентів може навчатися на бюджеті або за кошти фізичних і юридичних осіб (тобто на контракті).

"УП. Життя" детальніше розпитала в освітньої омбудсменки, яка доля студентів, яких зарахували понад ліцензійний обсяг, чи мають вони право на відшкодування коштів та яку відповідальність понесе керівництво вишу за дії, що призвели до анулювання ліцензії.

Чому Міністерство освіти і науки виявило це порушення з боку вишу лише під час позапланової перевірки?

Як пояснила Надія Лещик, суд апеляційної інстанції встановив, що Класичний приватний університет вніс інформацію про студентів, які почали навчання в період з 2017 по 2023 рік, лише у 2024-му, тобто із запізненням.

Університет не отримав дозволу від розпорядника ЄДЕБО на внесення цих даних із запізненням, що є обов'язковою процедурою.

Позапланова перевірка здебільшого і спрямована на те, щоб перевірити дотримання вишами ліцензійних умов.

"Ситуація з КПУ показує нам два важливих аспекти: важливість контролю з боку держави за дотриманням ліцензійних умов закладом освіти – як для того, щоб людина мала змогу здобути якісну освіту, так і для того, щоб у результаті вона могла отримати відповідний документ.

Другий – вибір закладу освіти для здобуття знань потребує відповідального підходу з боку абітурієнта. Зокрема, важливою є перевірка закладу освіти на наявність ліцензії та акредитації освітньої програми, на яку вступає абітурієнт, тобто чи може заклад освіти офіційно навчати студентів та видавати документи про освіту", – говорить Надія Лещик.

Яку відповідальність понесе керівництво КПУ за вчинені порушення?

За інформацією МОН, за фактами виявлених під час позапланової перевірки порушень, відкрито кримінальні провадження.

Наразі Верховний Суд не повернув ліцензію вишу на навчання аспірантів.

Що буде зі студентами, які навчалися у КПУ у межах ліцензійного обсягу?

Студентам і аспірантам 2021-го, 2022-го, 2023-го навчальних років, які здобували освіту у межах ліцензованого обсягу і були зараховані без порушення законодавства, тепер не мають змоги продовжити навчання у КПУ. МОН надасть їм можливість перевестися до інших закладів вищої освіти, які мають ліцензію.

Чи мають студенти, які через порушення вишу втратили статус аспіранта, право на компенсацію за навчання та інші витрати?

Відносини між аспірантами та приватним закладом освіти врегульовується відповідним договором про надання послуг, де має бути передбачена відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань.

"Якщо права здобувачів освіти порушені надавачем послуг, то він має змогу їх захищати – позасудовому і судовому порядку", – зазначає Лещик.

Окрім того, за допомогою можна звернутися до освітньої омбудсменки. Подати скаргу та ознайомитися з її правилами можна за посиланням.

Як здобувачі освіти можуть перевірити, чи має навчальний заклад ліцензію на навчання?

Ознайомитися з ліцензією можна на сайті освітнього закладу – його керівництво зобов’язане оприлюднювати цю інформацію на своєму сайті. Натомість якщо її немає – це має насторожувати абітурієнта, додає омбудсменка.

Окрім того, ліцензію закладу вищої освіти можна на сайті Єдиної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Як це зробити?

Спершу головній сторінці ЄДЕБО слід вибрати поле "Реєстр суб’єктів освітньої діяльності";

На карті або в переліку під картою потрібно обрати область, де розташований заклад освіти, та його назву.

Натиснувши на заклад, внизу, під загальною інформацією, буде віконечко "Ліцензії ВО", натиснувши на яке, в першій таблиці можна побачити ліцензовані освітні рівні.

"У системі ЄДЕБО іноді можна побачити уточнення про те, що заклад освіти заблокований і не вносить актуальні дані в систему. У такому разі за додатковою інформацією слід звертатися до на пряму до нього", – зауважила Надія Лещик.