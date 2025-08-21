Найстарша людина у світі відзначила 116-ліття

116-ий день народження відзначила британка Етель Катерхем, вона є найстаршою людиною у світі.

Британка Етель Катерхем, яка нині є найстаршою людиною у світі, відзначила свій 116 день народження. Вона народилася в Гемпширі за часів правління Едуарда VII, а зараз живе в будинку для літніх людей у Сурреї. Титул найстаршої людини Етель отримала у квітні цьогоріч.

Про це повідомляє The Guardian.

Етель Катерхем народилася 21 серпня 1909 року в Шиптон-Беллінджері, що у Гемпширі, коли прем'єр-міністром був Герберт Асквіт,, а однією з найпопулярніших пісень була Shine on Harvest Moon.

Катерхем – остання жива піддана Едварда VII, який помер 6 травня 1910 року. Вона народилася за п'ять років до початку Першої світової війни та була другою наймолодшою з восьми дітей у родині.

Катерхем стала найстарішою людиною на землі в квітні, після смерті бразильської черниці сестри Іни Канабарро Лукас у віці 116 років.

РЕКЛАМА:

У 2020 році Етель розповіла BBC, що сприймала все, що траплялося в житті – і злети, і падіння. Вона сказала: "Я слухаю і роблю те, що мені подобається".

Цьогоріч жінка відсвяткувала свій день народження в будинку для літніх людей у графстві Суррей, де вона живе в оточенні родини.

Вона була вдовою майже пів століття після смерті чоловіка Нормана в 1976 році. Зі своїм чоловіком, майором британської армії, Етель познайомилась на вечері в 1931 році. Вони виховали двох дітей.

"Етель та її родина дуже вдячні за всі добрі повідомлення та інтерес під час святкування її 116-річчя. Вона знову вирішила не давати інтерв'ю, вважаючи за краще провести цей день тихо з родиною Ще раз дякуємо за ваші добрі побажання в цей особливий день", – сказав представник будинку для літніх людей, у якому нині живе Етель.

Минулого року король Чарльз надіслав Катерхем листівку з нагоди її 115-го дня народження.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, титул найстарішої людини в історії належить Жанні Кальман, француженці, яка прожила 122 роки і 164 дні.

Раніше ми розповідали про найстаршого чоловіка із синдромом передчасного старіння, який помер у 28 років.