В ООН оголосили про реформування через зменшення фінансування США

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш анонсував масштабні зміни в організації – скорочення бюджету на понад 700 мільйонів доларів і звільнення близько трьох тисяч співробітників.

Ці кроки є реакцією на зменшення фінансування від США — найбільшого спонсора ООН, пише Bloomberg.

Бюджет організації скоротять на 20%. Зараз він становить 3,7 мільярда доларів, що є найнижчим показником з 2018 року.

Офіційно програма реформ приурочена до 80-річчя ООН. Але масштаби скорочень відображають загрозу для підтримки з боку США, яка традиційно становить 22% бюджету організації.

Президент США Дональд Трамп вже призупинив фінансування і вийшов з декількох органів ООН. Очікується, що подальший перегляд його політики призведе до нових скорочень.

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Скорочення в ООН відбуваються на тлі скасування адміністрацією Трампа зовнішньої допомоги на мільярди доларів. Водночас через війни, зокрема на Близькому Сході та в Україні, потреби в допомозі тільки зростають.

Про намір провести радикальні структурні зміни через фінансові труднощі в ООН повідомляли ще в січні 2025 року. Тоді Гутерріш попередив, що організація зіткнулася з "повномасштабною кризою ліквідності".

Очікується, що витрати в системі ООН впадуть до найнижчого рівня за останнє десятиліття.

Адміністрація Трампа вже припинила фінансування Агентства ООН з допомоги та роботи для палестинських біженців на Близькому Сході, вийшла з Ради ООН з прав людини та покинула ЮНЕСКО.

Нагадаємо, скасування фінансування ООН — це не перший випадок, коли Трамп переглядає підтримку міжнародних організацій.

Так, 27 лютого 2025-го адміністрація Трампа оголосила про скасування понад 90% грантів USAID для надання зовнішньої допомоги.

Згодом, у травні, Адміністрація американського президента припинила виплату грантів Гарварду через звинувачення в антисемітизмі.

Окрім того, адміністрація ініціювала різке зменшення фінансування ключових наукових установ, що займаються дослідженнями клімату, океанів і космосу.

А Національний інститут охорони здоров'я США розпочав масове припинення дії грантів на дослідження, пов'язані з гендерною ідентичністю, інклюзивністю та екологією. Там вважають, що такі проєкти більше не відповідають їхнім "пріоритетам".