Мінветеранів: Попри дискусії з місцевими, ховати на меморіальному кладовищі почнуть цього року

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі відбудуться цього року – ймовірно, на початку або у середині осені.

Однак дискусії з місцевими жителями тривають і досі, повідомив виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в ефірі "Єдиних новин".

"Можу сказати, що перші поховання 100% відбудуться цього року. Але ми ці терміни будемо прискорювати, і, я думаю, на початок осені, середину осені ми почнемо ховати наших воїнів. Роботи йдуться і погода дозволяє", – зазначив він.

За словами Порхуна, незабаром розпочнуться будівельні роботи – йдеться про під'їзну дорогу, обхідну групу, сектори поховань, колумбарні стіни, будинок трауру. Також готуватимуть проєкту документацію на другу чергу будівництва.

Попри це, дискусії з мешканцями села Мархалівка Гатненської територіальної громади, які виступають проти будівництва меморіального кладовища, тривають і досі.

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"Я особисто їздив тричі (на місце будівництва НВМК – ред.) та спілкувався з місцевими жителями. Таке відчуття, що ми розмовляємо різними мовами. Люди захищають ліс, вони не хочуть чути всі аргументи, які надають НВМК та Міністерство у справах ветеранів", – розповів Порхун.

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Він зазначив, що мітинги тривають. Зокрема, один із них відбувся 27 червня під стінами міністерства.

"Коли ми виходимо до мітингувальників, показуємо документацію – начебто все нормально. А коли приїжджаємо на локацію, де збираються понад 60-80 місцевих жителів, – ти пояснюєш, а вони у відповідь кричать. Діалогу тут не вийде", – стверджує в. о. міністра.

За його словами, до першого сектору поховань до населеного пункту буде від 500 до 700 метрів. Водночас ліс залишатиметься буферною зоною між НВМК і селом.

"Згідно з будівельними нормами, відстань до населеного пункту має складати 300 метрів. Ми дотрималися більшої", – додав Порхун.

Нагадаємо, спочатку будівництво меморіального кладовища планувалося в урочищі "Лиса гора", однак це викликало спротив активістів та уряду.

Наступним варіантом став заповідник "Биківнянські могили". Однак там заявили, що на території можуть бути старі поховання та неексгумовані тіла жертв сталінських репресій.

Тоді уряд переніс спорудження НВМК до Гатненської громади, що межує з Києвом. Однак селяни почали протестувати через можливе забруднення ґрунтових вод і знищення лісу.

Проте проєкт Національного військового меморіального кладовища пройшов державну експертизу. Незабаром планують оголосити тендер на відбір підрядника для будівництва.