Президент підписав закон про поховальний ритуал на військовому меморіальному кладовищі

Президент Володимир Зеленський підписав закон №11271 про урочистий ритуал поховання загиблих на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Очікується, що перші поховання полеглих захисників з відповідною церемонією відбудуться вже цього року, повідомили у Верховній Раді.

Військовий поховальний ритуал запровадили не так давно. У ньому беруть участь сурмач, барабанники та салютна команда. Також відбувається розгортання державного прапора над могилою.

Крім того, закон передбачає, що на НВМК зможуть ховати загиблих на війні поліціянтів.

До цього передбачалося, що таке право матимуть військовослужбовці:

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які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги;

які, брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

Герої України, яким з 2014 року вручили орден "Золота Зірка".

А також ветерани війни:

учасники бойових дій: АТО, ООС, під час повномасштабного вторгнення Росії;

особи з інвалідністю внаслідок війни: АТО, ООС, під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також на території меморіального кладовища буде можливість створювати кенотафи – символічні надгробки без безпосереднього поховання тіла.

Нагадаємо, спершу побудувати НВМК планували в урочищі "Лиса гора", однак це викликало спротив активістів та уряду.

Потім розглядали заповідник "Биківнянські могили". Однак його представники заявили, що на території можуть бути старі поховання та неексгумовані тіла жертв сталінських репресій.

Тоді уряд переніс будівництво НВМК до Гатненської громади, що поблизу Києва. Однак місцеві почали протестувати через можливе забруднення ґрунтових вод і знищення лісу.

Проте проєкт Національного військового меморіального кладовища все ж пройшов державну експертизу.

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі планують розпочати вже цього року – на початку або у середині осені.

Попри це, дискусії з мешканцями села Мархалівка Гатненської територіальної громади, які виступають проти будівництва меморіального кладовища, тривають і досі.