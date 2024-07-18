Рада ухвалила законопроєкт щодо особливостей військового поховального ритуалу

У законопроєкті передбачена можливість розміщення на кладовищі символічної могили, в якій не містяться тіла чи урни.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому законопроєкт №11271 про здійснення військового поховального ритуалу під час почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це повідомляє заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Документ врегульовує:

перелік осіб, які можуть бути поховані з почестями на Національному військовому меморіальному кладовищі;

порядок дій почту під час поховання загиблого військовослужбовця за спеціальною церемонією.

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У законопроєкті передбачена можливість поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих у війні поліцейських і уточнено церемонію для віддання військових почестей.

Також у документі йдеться про можливість розміщення на кладовищі символічної могили, в якій не містяться тіла чи урни – кенотафу, спорудженої для збереження пам’яті про померлого.

За словами нардепки, перших полеглих героїв зможуть поховати на Національному військовому меморіальному кладовищі вже цього року.

"Цей законопроєкт є важливим кроком у вшануванні пам’яті загиблих захисників і захисниць України та наданні належних почестей героям нашої країни", – каже Євгенія Кравчук.

Раніше у Мінветеранів повідомили, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі відбудуться цього року – ймовірно, на початку або у середині осені.

Їх проведуть попри дискусії з місцевими жителями, які виступають проти будівництва меморіального кладовища. Мешканці села Мархалівка Гатненської територіальної громади протестують через можливе забруднення ґрунтових вод і знищення лісу. Однак у держустанові "Національне військове меморіальне кладовище" стверджують, що НВМК "не завдасть жодної шкоди" екології та буде побудоване на безпечній відстані від навколишніх сіл.

Заступник директора кладовища Ярослав Старущенко розповідав, що там будуть ховати не тільки військових, а й деяких цивільних.