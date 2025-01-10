Сирський, ТЦК та Klavdia Petrivna: що українці найчастіше шукали у Вікіпедії минулого року

Серед лідерів за переглядами – стаття про головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Україну та Київ, Тараса Шевченка та Олександра Усика

В українській Вікіпедії визначили 50 статей, які стали найпопулярнішими у 2024 році.

Перелік опублікувала громадська організація "Вікімедіа Україна".

Лідером минулого року стала стаття про головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського – вона набрала понад 1,1 мільйона переглядів.

На другому місці – про Україну, її переглянули понад 1 мільйон користувачів.

Закриває трійку лідерів стаття про українського боксера Олександра Усика – її шукали 730 тисяч разів.

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"Уперше за півтора десятиліття на перше місце за відвідуваністю вийшла стаття про сучасника – рейтинг очолив Олександр Сирський. Для порівняння, найвище місце серед сучасників досі було друге – Володимир Зеленський (2019 року) та Олексій Арестович (2022-го)", – каже Микола Козленко, заступник голови Правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

Найпопулярніші статті в українській Вікіпедії за 2024 рік



Також популярними були статті про письменника Тараса Шевченка (706 тисяч переглядів), колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (понад 613 тисяч), вбиту громадську діячку Ірину Фаріон (майже 549 тисяч), російське вторгнення в Україну (560 тисяч), ТЦК та СП (майже 450 тисяч) і президентські вибори у США (майже 552 тисячі).

Серед визначних діячів минулого українці також цікавилися постатями Лесі Українки (майже 432 тисячі переглядів) та Степана Бандери (320 тисяч).

Серед статей на історичні теми найбільше переглядів зібрали Волинська трагедія (майже 390 тисяч переглядів), Друга світова війна (майже 343 тисячі), Перша світова війна (майже 323 тисячі) та Київська Русь (322 тисячі).

З-поміж сучасників популярними були статті президента України Володимира Зеленського (401 тисяча переглядів), співачку Klavdia Petrivna (388 тисяч), українську порноакторку Джозефіну Джексон (354 тисячі) та письменницю Ліну Костенко (324 тисячі).

Серед фільмів і серіалів найбільш популярними стали українські стрічки:

Найпопулярнішими серед іноземних були "Гаррі Поттер", "Бріджертони" та "Гра Престолів".

В ГО "Вікімедіа Україна" зауважують, що стаття про місто Суджа, яке є на слуху після початку операції ЗСУ у Курській області Росії, зібрала понад 320 тисяч переглядів – це у кілька десятків разів більше за її населення.

Крім того, популярними є статті, пов’язані з війною, зокрема про:

"Загалом цей рейтинг добре показує, чим цікавилося українське суспільство протягом року. Зокрема, вже три роки в українській Вікіпедії багато читають про російсько-українську війну та військову тематику", – зазначив Микола Козленко.

Раніше ми писали, що російська Вікіпедія популярніша серед українців, але поступово втрачає позиції.