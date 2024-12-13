Суд у справі про зґвалтування на Закарпатті зірвали втретє: адвокати заявляють про затягування процесу

13 грудня не відбулося чергове засідання у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті. Причиною стало клопотання адвокатки обвинувачених, подане безпосередньо перед засіданням.

Про це повідомили адвокати юридичної компанії "Міллер", які представляють інтереси потерпілої.

Адвокатка обвинувачених заявила про необхідність відкласти розгляд через лікарняний дитини, проте не надала документів на підтвердження цього факту. Суд зобов’язав адвокатку підтвердити поважність причин на наступному засіданні.

На початку листопада попередні адвокати раптово припинили співпрацю з обвинуваченими, розірвавши договори перед засіданням. Через це обвинувачені попросили час на пошук нових захисників.

18 листопада нові адвокати обвинувачених також не з’явилися до суду, пославшись на зайнятість в інших справах.

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13 грудня суд знову не зміг розглянути справу через клопотання адвокатки.

Адвокати потерпілої вважають, що це не випадковість, а свідома стратегія затягування справи. За їхніми словами, обсяг матеріалів у справі (8 томів) є стандартним і цілком може бути вивчений за кілька тижнів при належній роботі.

"Ми бачимо, як справа місяцями стоїть на місці. Це заважає суду перейти до дебатів та ухвалити фінальне рішення", – зазначають у юридичній компанії.

Суд призначив нові дати розгляду на 26 та 27 грудня. До цього часу адвокати обвинувачених мають ознайомитися з матеріалами справи та надати відповідні підтвердження.

Нагадаємо, влітку 2021 року троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку у селі Верхні Ворота на Закарпатті.

За даними слідства, дівчина прийшла до підвалу на запрошення одного з хлопців. Той ударив її в живіт, а інший – нахилив та стиснув її голову між своїми ногами. Дівчину роздягнули, а тоді по черзі зґвалтували, фіксуючи це на відео. Згодом запис розповсюдили між учнями школи.

Справу відкрили не одразу – про неї стало відомо лише у березні 2023 року.

Через майже два роки – у березні 2023-го – хлопців визнали винними у груповому зґвалтуванні неповнолітньої. Суд призначив їм покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Але оскільки підлітки не досягли повноліття, суд звільнив їх від відбування покарання, призначивши натомість іспитовий строк на два роки.

Сторона захисту неповнолітньої подала апеляцію – вирок вдалось скасувати і скерувати справу на повторний перегляд.

Через рік адвокати постраждалої заявляли про затягування справи. Обвинувачені хлопці навіть намагались мобілізуватися, аби уникнути покарання.