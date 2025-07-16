"Хочу побачити результат": Тарас Кремінь прокоментував призначення нового мовного омбудсмена

Тарас Кремінь завершив свою п'ятирічну каденцію на посаді мовного омбудсмена 2 липня 2025 року

Колишній уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував призначення Олени Івановської новою мовною омбудсменкою.

Тарас Кремінь висловив сподівання, що його наступниця "буде незалежною від влади" і що вона "виправдає надію", покладену на неї урядом і громадянським суспільством, зазначив він у коментарі hromadske.

"Я сподіваюсь, що пані Олена з фактичного першого робочого дня, тобто сьогодні, почне виконання своїх обов’язків, полишить свою улюблену справу – дослідження українського фольклору, – і буде виконувати покладені на неї функції", – зазначив Тарас Кремінь.

Він також побажав своїй наступниці бути незалежною від влади та посадовців.

"Покладаю великі надії на те, що вона, як і я, перебуваючи на цій посаді, буде незалежною від органів влади та посадових осіб. Щоб захищати мовні права громадян України, особливо під час війни, треба мати бездоганну репутацію, авторитет, мужність, і, звичайно, мудрість в ухваленні рішень", – висловився Тарас Кремінь.

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Він побажав Олені Івановській успіхів і висловив сподівання, "що та надія, яка на неї покладена Кабінетом Міністрів та громадянським суспільством, буде виправдана".

"Хочу побачити не тільки гучні заяви й привітання з призначенням на посаду, а результат конкретних дій, починаючи відсьогодні", – додав колишній уповноважений.

Він розповів, що після звільнення повернеться до наукових досліджень. Однак він не проти надалі займатись питаннями захисту української мови.

"Попри те, що я зараз повернувся до своєї улюбленої наукової діяльності, хочу відзначити, що я завжди готовий долучитися до будь-яких ініціатив, які пов’язані з утвердженням української мови, – це питання законодавчої діяльності й регулювання застосування мовного закону в різних сферах суспільного життя. Приділятиму увагу питанням регіональної мовної політики", – пообіцяв він.

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Як обирали нового мовного омбудсмена?

Нагадаємо, Тараса Кременя звільнили з посади мовного омбудсмена 2 липня через закінчення п’ятирічного терміну його каденції.

Вдруге його кандидатуру на конкурс не подавали, попри те, що свою підтримку Тарасу Кременю висловили відомі письменники, історики та громадські діячі, які подали колективне звернення.

Тарас Кремінь запевняв, що у кулуарних розмовах посадовці нібито підтримували його кандидатуру, але у підсумку до конкурсу його не допустили.

Натомість подали кандидатів, яких розкритикувало громадянське суспільство: посадовця уряду Павла Полянського, фольклористок Олену Івановську та Ірину Коваль-Фучило. Критикували їх за те, що вони нібито не відповідають вимогам закону, адже не мають досвіду правозахисної діяльності або захисту державної мови.

Згодом Ірина Коваль-Фучило зняла кандидатуру. Замість неї Мін’юст запропонував кандидатуру актора Олександра Завальського. Це рішення також викликало хвилю обурень, оскільки виявилось, що протягом десяти років Олександр Завальський працював на телеканалі "Глас", що фінансувався Московським патріархатом.

Врешті 15 липня уряд призначив уповноваженою із захисту державної мови фольклористку Олену Івановську.