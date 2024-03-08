У Данії хочуть збільшити кількість жіночих статуй – зараз переважають міфічні тварини і коні

Данський міністр культури Якоб Енгель-Шмідт заявив, що у Копенгагені менше скульптур жінок, ніж статуй міфічних тварин і коней.

Але політик прагне це змінити, тож ініціює створення комітету, який запропонує нові пам'ятники, присвячені видатним жіночим постатям в історії, повідомляє The Guardian.

"Цифри майже говорять самі за себе. Лише 31 з 321 погруддя і статуї у місті є жіночими, а в Копенгагені більше статуй міфічних тварин, ніж жінок. Це божевілля.

Невже це – той приклад, з яким виросте наступне покоління? Особливо, якщо врахувати, скільки найважливіших досягнень у суспільстві належать жінкам", – сказав він.

Статуї слонів у Копенгагені mdurinik/DEPOSITPHOTOS

За даними данського уряду, лише 31 з 321 скульптури в данських містах стосуються жінок. Зокрема, у Копенгагені таких статуй лише п'ять зі 101. Ще 70 столичних статуй зображають чоловіків, а 26 – тварин.

Міністр культури пообіцяв витратити до 50 млн данських крон (7 млн доларів США) на виправлення “дисбалансу”.

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Експерти майбутньої комісії підготують пропозиції кандидаток для вшанування, а також місць розташування скульптур. Водночас Енгель-Шмідт запевнив, що старі скульптури не чіпатимуть.

"Я хочу скористатися своїм голосом, щоб вшанувати багатьох жінок в історії Данії", – додав політик.

Нагадаємо, торік у Львові спалахнув скандал через оголену жіночу скульптуру "Впевнена" у Стрийському парку: її намагались підпалити й облили фарбою.

Раніше у Києві пропонували встановити пам'ятник акулі, яка з'їла росіянина в Єгипті.