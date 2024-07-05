"Якщо прийдуть чоловіки, я віддам перевагу їм": у київському метро жінку відмовляли від роботи машиністкою

Київський метрополітен 19 червня оголосив набір жінок на курси машиністок електропоїздів. Ніно Назарова – одна з кандидаток, яка проходила відбір на цю посаду. Вона заявила, що під час співбесіди один з керівників депо "Оболонь" відпускав сексистські коментарі у бік жінок, які прийшли на зустріч.

На думку Ніно, керівництво оболонського депо не зацікавлене у тому, щоб брати жінок на посаду машиністок. У Київському метрополітені провели бесіду з персоналом щодо ситуації, але звільняти чоловіка, який говорив дискримінаційні фрази, не збираються.

"УП. Життя" розбиралася у ситуації.

За словами Ніно, запрошення на співбесіду вона отримала у телефонній розмові з керівником депо "Оболонь".

ВІДЕО ДНЯ

"Дзвінок почався з того, що він запитав, чи не по-приколу я залишила заявку на цю посаду. Я пояснила, що дійсно хочу працювати машиністкою, бо прочитала, що через мобілізацію чоловіків на цю посаду набирають жінок, тож хочу таким чином підтримати країну.

Він з цього хіхікнув і почав монолог про те, що це важка робота: "Не просто кнопочки натискати". Уся розмова була побудована на насмішках, а завершилася фразою: "Ну приходьте, там будуть такі, як ви". Я подумала, що такі, як я – це новенькі, а виявилося, що це жінки", – розповідає Ніно.

На її думку, у голосі керівника звучало розчарування через те, що йому не вдалося відмовити її від співбесіди.

Ніно Назарова хотіла стати машиністкою потягу метро Фото: Ніно Назарова

"Я зрозуміла, що це не місце, де на мене чекають, але вирішила усе ж йти на співбесіду. Почала пригадувати фізику, дивитись відео про схематичні зображення приладів на електричній схемі, згадувати закони Ньютона, Ома і правила Кірхгофа, бо в одному з інтервʼю машиніста дізналася, що його на співбесіді просили читати схему", – згадує Ніно.

За її словами, перед співбесідою начальник депо зустрів кандидаток особисто на прохідній.

"Здивувався, що нас тільки троє. Усі інші чоловіки також здивувалися нашому приходу, кидали жартики – та до цього я була готова і особливо не звертала увагу. Я розуміла, що в їхньому колективі машиністів, електриків ніколи не було жінок, тому без цих масних жартів не обійдеться", – розповіла Ніно.

Вона зазначає, що спочатку її та ще двох кандидаток на посаду машиністок повели в кабінет для навчання, де інструктори-машиністи розказали специфіку роботи, розклад, тощо.

"Вони відповіли на наші питання, розпитали, чи є в нас чоловіки і діти.

Якщо інструктори просто розповідали інформацію, як робили би це і з чоловіками, то начальник депо, на мою думку, намагався підкреслити, що нам це все буде складно", – вважає жінка.

Наступним етапом співбесіди, за словами Ніно, була практична частина.

"Начальник дав завдання інструктору організувати все так, щоб "дєвочкі попробували покрутити щось спеціальним ключем під вагоном, щоб розуміли, як то важко і брудно". Так, там брудно, але найменша з нас покрутила без особливих проблем.

Потім нам сказали спробувати забратися в вагон – усі також з цим впоралися", – згадує Ніно.

Далі жінок відправили проїхатися в кабіні машиніста разом з інструкторами.

"Там нам показали, як що працює і пояснювали, в чому полягатиме робота. Інструктори ділилися досвідом і давали поради – ніхто не казав, що жінкам це не до снаги. Начальника з нами не було", – говорить Ніно.

Вже після поїздки кандидаток на посаду привели до керівника в кабінет, де він озвучив свою позицію щодо жінок в його колективі.

"З його вуст звучало, що жінки не можуть вчити фізику, механіку. Їх "немає, де класти спати в нічні зміни".

Начальник говорив, що він особисто не може вчити жінок – "не зможе їх матюкати". Говорив, що жінки не можуть в кабіну залізти, хоча перед цим бачив, що ми це робили. Нагадав, що одна дівчина вже вчиться на машиністку, і їй важко, отже всім так буде", – згадує жінка.

Ніно каже, що намагалася пояснити чоловікові, що це не правда, і жінки спроможні вивчити все, адже навчання на машиніста триває близько року.

Читайте також : Гендиректор Yakaboo йде з посади після звинувачень у сексизмі

"Я нагадала, що ми на його очах залазили в той вагон. Та його це мало цікавило. Розмова була не на підвищених тонах, бо я бачила, що на нього вплинути не зможу", – говорить вона.

Ніно переповідає, що розмова завершилася фразою: «Я буду з вами чесним: вся ця історія з набором жінок політична і не має нічого спільного з реальністю. Я жінок брати не хочу. Он в іншому депо взяли жінку вчитися – так вона в кабіну залізти не може і плаче, коли їй двійку ставлять. Ви маєте розуміти, що якщо прийдуть чоловіки, я віддам перевагу їм. Не ображайтеся»

Ніно шкодує, що не вела запису цієї розмови.

"Варто було це зробити, щоб була якась база для звернення в органи захисту. Якщо мені надійде така пропозиція, я обовʼязково її розгляну. Сама звертатися не планую – розраховую на суспільний розголос, який призведе до змін. «Копнякова демократія» в нас інколи діє", – вважає жінка.

Що кажуть у Київському метрополітені

У пресслужбі Київського метрополітену в коментарі "УП. Життя" заявили, що тільки-но на підприємстві побачили допис Ніно, одразу почали опрацьовувати заявлену в ньому інформацію.

"Ми провели загальну зустріч, де обговорили ситуацію не тільки з оболонським депо, а й з усіма депо загалом. Наголосили на важливості належної комунікації.

Достеменно ми не можемо визначити всі деталі згаданого діалогу, але така ситуація є неприйнятною. Ми вже працюємо над покращенням комунікації з нашими фахівцями з працевлаштування", – заявили в пресслужбі київського метро.

Там уточнили, що під час співбесід участь бере заступник керівника депо, його заступник з кадрів та інструктори, які будуть навчати нових працівників. Основна відповідальність за комунікацію покладається на заступника начальника депо з персоналу. Цього разу співбесіду з Ніно проводив заступник оболонського депо.

"Ніяких покарань чи звільнень після цієї ситуації не буде, оскільки ми прагнемо покращити комунікацію та запобігти повторенню подібних випадків.

Щодо реакції чоловіка, який проводив співбесіду: він усвідомлює, що таких ситуацій не повинно бути, і ми всі працюємо над покращенням комунікації", – зазначили в пресслужбі метрополітену.

Там зазначають, що набір персоналу на посаду машиністів триває, і підприємство вже отримало 450 анкет, половина з яких – від жінок.

"Ми видали 8 направлень на проходження медкомісії для жінок та 11 для чоловіків", – повідомили в Київському метрополітені.

Нагадаємо, за словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, глобальний прогрес у сфері прав жінок "зникає на очах", а для досягнення гендерної рівності знадобиться ще три століття.