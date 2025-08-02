У київському клубі в день жалоби провели вечірку: поліцію розпочала кримінальне провадження

Відео з вечірки, яка відбувалася у траурний день, з'явилося у соцмережах

Правоохоронці затримали адміністрацію нічного клубу Києва, в якому в День жалоби за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки РФ відбулася вечірка за участю 30 осіб.

Про це повідомили у поліції Києва.

Порушення виявили під час моніторингу соцмереж – там з’явилося відео з вечірки, яка відбувалася у траурний день.

Правоохоронці прибули до нічного клубу в Голосіївському районі столиці, де підпроводився розважальний захід, однак двері закладу були зачинені, а персонал відмовився їх відчиняти.

Двері клубу були зачинені, а персонал відмовився їх відчинити на вимогу правоохоронців Фото: Поліція Києва

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У відповідь на це правоохоронці провели невідкладний обшук і виявили всередині понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

Усіх присутніх доставили до відділку поліції. Проти них складено адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та статтею 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). Порушникам загрожує штраф або адміністративний арешт до 15 діб.

Крім того, за фактом проведення гучної вечірки в День жалоби відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в результаті обстрілу столиці в ніч на 31 липня загинула 31 людина, зокрема п’ятеро дітей.

Унаслідок атаки загинув шестирічний Матвій Марченко. Він був вихованцем столичного клубу карате. Також відомо, що серед жертв російського ракетного удару у Святошинському районі Києва є патрульна поліцейська Лілія Степанчук.

Загинули також сестри Аліна та Анастасія Гуменюк та їхня мама Ірина. Сім’я була переселенцями з Донбасу. Вони намагалися втекти від війни та знайти безпеку.

Окрім того, ворожий удар відібрав життя 17-річного Владислава Гайового. Ймовірно, він був сином 47-річної виховательки Наталії Гайової, яка теж загинула.

РФ також убила лікаря Романа Москаленка, Віталія Рабощука, який займався бойовим мистецтвом, та його 18-річну доньку Владу.

Через удар безпілотниками по Святошинському району Києва зазнали поранень журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Їхня квартира пошкоджена.

Ще 159 людей отримали поранення, 16 з них – діти.