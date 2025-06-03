Більше не самотня: у лелеченяти Катрусі, яку Грицик виніс із гнізда, з’явився новий "брат"

У реабілітаційному центрі для птахів до Катрусі приєдналося лелеченя Карпик

У реабілітаційному центрі для птахів до лелеченяти Катрусі, яку раніше залишили зіркові батьки Грицик та Одарка, підселили ще одного птаха — Карпика, врятованого після падіння з гнізда в Чернігівській області. Відтепер пташенята мешкають разом, харчуються і проходять відновлення під наглядом волонтерів..

Про це розповіли в Національному природному парку "Пирятинський".

Покинута батьками Катруся наразі проживає в реабілітаційному центрі для птахів "Садиба Нюшанік". Нещодавно лелеченя переселили до окремого гнізда. У перший день літа до неї приєднався Карпик, який випав зі свого гнізда в Карпилівці на Чернігівщині.

Тепер лелеченята не лише ділять одне помешкання, а й разом харчуються. Волонтери, які за ними доглядають, кажуть, що Катруся досі не охоче ласує рибою, але слідує прикладу свого "брата".

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"Щось не дуже Катрусі подобається рибка, яка є обов'язковою в раціоні, бо містить фосфор і кальцій. Але дивлячись, як наминає Карпик, і вона потроху їсть", – розповіли волонтери.

Пташенята активно ростуть і разом намагаються ставати на ноги. Працівники центру зауважили, що нижніми кінцівками Карпик відрізняється від Катрусі – ніжки в нього повністю чорні. Волонтери жартують, що він малий, тому носить "колготки".

"Щоб показати глядачам, як лелеченята стоять на ніжках, довелося скористатися камерою відеоспостереження, адже при наближенні людини Катруся відразу лягала, тож фото зробити ніяк не вдавалося", – розповіли в Нацпарку.

Нагадаємо, фахівці "Пирятинського" третій рік поспіль наглядають за парою лелек із села Леляки на Полтавщині. Раніше там жила пара Грицька та Одарки, однак цьогоріч до самиці підселився молодий Грицик.

У пташок вилупилося п’ятеро лелеченят, яким обрали імена попри те, що їхня стать не була відомою.

Пізніше Грицик виніс за межі гнізда найменше пташеня Катрусю, яку врятували дослідники птахів.