Новини з лелечого гнізда: як зростають пташенята зіркових Грицика та Одарки і де зараз покинута Катруся

Дорослі птахи дедалі частіше залишають лелеченят на самоті

Четверо лелеченят Грицика та Одарки ростуть і активно розвиваються. Віднедавна батьки почали залишати малюків самих у гнізді.

У цей час їхня "сестра" Катруся, яку напередодні Грицик виніс із гнізда, перебралася до свого нового помешкання.

Про життя зіркової родини лелек розповіли в Національному природному парку "Пирятинський".

Лелеченята, яких назвали Міннехаха, Ірпінь, Джесіка та Лесик, підросли та досягли того віку, коли батьки можуть залишати їх самих у гнізді. Вперше відсутність обох дорослих птахів помітили 23 травня.

Уже за тиждень Грицько та Одарка тричі протягом дня залишали своїх дітей. 31 травня пташенята вже були без батьків понад годину.

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Фахівці пояснюють, що дорослим птахам доводиться покидати дітлахів, щоб вполювати для них поживу, адже чотири чорні дзьобики "мають гарні апетити".

Дбайливий догляд за малечею відображається на їхньому здоров’ї – Міннехасі, Ірпеню, Джесіці та Лесику вдається дедалі краще триматися на ногах.

Крім того, тепер забарвлення лелеченят дозволяє побачити особливості, за якими пташенят можна відрізнити одне від одного.

Наприклад, обидві ноги Міннехахи мають темний колір. При цьому Ірпінь має короткі "шортики" – його нижні кінцівки чорні лише вгорі.

"Штанці" Джесіки різної довжини – права ніжка має більше сірого забарвлення, ніж ліва. У Лесика все навпаки – його права кінцівка сіра, а ліва має більше жовтого кольору.

Новини має також Катруся, яка тепер проживає в реабілітаційному центрі "Садиба Нюшанік". Раціон лелеченяти, крім одноденних курчат, доповнили серцями. Також волонтери почали годувати пташеня рибою, яка йому виявилися не до смаку.

Нещодавно в Катрусі було "новосілля" – пташеня переселили до власного гнізда.Тепер лелеченя проживатиме в окремому вольєрі, однак сумувати їй не доведеться, кажуть волонтери. Неподалік від нового помешкання лелеченяти проживає родина її крилатих "родичів".

Нагадаємо, цьогоріч лелека Грицько не повернувся до свого гнізда в селі Леляки. Туди після зимівлі прилетіла Одарка, до якої пізніше приєднався інший молодий самець, якого прозвали Грициком.

У пари птахів вилупилося п’ятеро пташенят, яким українці дали імена. Згодом Грицик виніс із гнізда найменшого малюка – Катрусю.