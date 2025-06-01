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Новини з лелечого гнізда: як зростають пташенята зіркових Грицика та Одарки і де зараз покинута Катруся

Анна Коваленко — 1 червня, 16:29
Новини з лелечого гнізда: як зростають пташенята зіркових Грицика та Одарки і де зараз покинута Катруся
Дорослі птахи дедалі частіше залишають лелеченят на самоті
Фото: Іра Саражинська/Facebook

Четверо лелеченят Грицика та Одарки ростуть і активно розвиваються. Віднедавна батьки почали залишати малюків самих у гнізді.

У цей час їхня "сестра" Катруся, яку напередодні Грицик виніс із гнізда, перебралася до свого нового помешкання.

Про життя зіркової родини лелек розповіли в Національному природному парку "Пирятинський".

Лелеченята, яких назвали Міннехаха, Ірпінь, Джесіка та Лесик, підросли та досягли того віку, коли батьки можуть залишати їх самих у гнізді. Вперше відсутність обох дорослих птахів помітили 23 травня.

Уже за тиждень Грицько та Одарка тричі протягом дня залишали своїх дітей. 31 травня пташенята вже були без батьків понад годину.

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Фахівці пояснюють, що дорослим птахам доводиться покидати дітлахів, щоб вполювати для них поживу, адже чотири чорні дзьобики "мають гарні апетити".

Дбайливий догляд за малечею відображається на їхньому здоров’ї – Міннехасі, Ірпеню, Джесіці та Лесику вдається дедалі краще триматися на ногах.

Крім того, тепер забарвлення лелеченят дозволяє побачити особливості, за якими пташенят можна відрізнити одне від одного.

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Наприклад, обидві ноги Міннехахи мають темний колір. При цьому Ірпінь має короткі "шортики" – його нижні кінцівки чорні лише вгорі.

"Штанці" Джесіки різної довжини – права ніжка має більше сірого забарвлення, ніж ліва. У Лесика все навпаки – його права кінцівка сіра, а ліва має більше жовтого кольору.

Новини має також Катруся, яка тепер проживає в реабілітаційному центрі "Садиба Нюшанік". Раціон лелеченяти, крім одноденних курчат, доповнили серцями. Також волонтери почали годувати пташеня рибою, яка йому виявилися не до смаку.

Нещодавно в Катрусі було "новосілля" – пташеня переселили до власного гнізда.Тепер лелеченя проживатиме в окремому вольєрі, однак сумувати їй не доведеться, кажуть волонтери. Неподалік від нового помешкання лелеченяти проживає родина її крилатих "родичів".

Нагадаємо, цьогоріч лелека Грицько не повернувся до свого гнізда в селі Леляки. Туди після зимівлі прилетіла Одарка, до якої пізніше приєднався інший молодий самець, якого прозвали Грициком.

У пари птахів вилупилося п’ятеро пташенят, яким українці дали імена. Згодом Грицик виніс із гнізда найменшого малюка – Катрусю.

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