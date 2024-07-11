"Це глобальна проблема": вчені вперше виявили залишки скловолокна у молюсках

Науковці з університетів Брайтона і Портсмута (Англія) вперше знайшли у молюсках, зокрема в устрицях та мідіях, залишки скловолокна (склопластику).

У дослідженні, яке опублікували в Journal of Hazardous Material, йдеться, що вчені зібрали їх на півдні Англії. У знайдених зразках виявили велику кількість скловолокна, так званого армованого пластику (GRP).

Команда знайшла до 11 220 частинок скловолокна в кілограмі устриць і 2 740 – у кілограмі мідій, пише IFL Science.

Дослідники б’ють на сполох через те, що молюски продемонстрували здатність до накопичення небезпечних частинок, що може серйозно вплинути на їхнє здоров’я та навіть призвести до смерті.

"Наші результати свідчать про тривожний рівень забруднення морських організмів скловолокном. Наше дослідження є першим, в ході якого ми зафіксували таке масштабне забруднення в природних популяціях двостулкових молюсків.

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Це нагадування про приховані небезпеки в нашому навколишньому середовищі", – зазначила Коріна Чокан, головна викладачка морської біології з університету в Брайтоні.

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Крім того, вчені з’ясували, що скловолокно потрапляє до водойм внаслідок трощі човнів, або коли ті розбирають чи ремонтують.

Зважаючи на те, що мідії та устриці, які мільйони людей вживають у їжу, поглинають ці речовини, науковці планують дослідити, який вплив це може мати на людський організм.

"Ми повинні вирішити це питання, щоб захистити морські екосистеми та забезпечити більш здорове майбутнє для наших океанів.

Це глобальна проблема, особливо для острівних країн з обмеженим простором для звалищ. Ми докладаємо зусиль для пошуку рішень з утилізації, але ще більше потрібно зробити, щоб запобігти потраплянню цих частинок в море і не допустити спалювання на суші", – пояснила професорка з Портсмутського університету Фей Кусейро.

Нагадаємо, раніше мікропластик виявили у плацентах вагітних жінок, судинах та чоловічих яєчках. Крім того, вчені висловили припущення, що людська шкіра може вбирати хімікати, які містяться у пластику.