Вчені з'ясували, що змусило найбільшого супутника Юпітера повернутися до нього іншим боком

Вчені припускають, що Ганімед раніше зіткнувся з гігантським астероїдом

Астрономи стверджують, що 4 мільярди років тому супутник Юпітера Ганімед зіткнувся із гігантським астероїдом, діаметр якого сягав майже 300 кілометрів.

Зіткнення залишило на поверхні Ганімеда кратер шириною близько 1600 кілометрів і змусило його обернутися навколо своєї осі.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Scientific Reports, інформує The Guardian.

Ганімед – найбільший у Сонячній системі супутник, його діаметр перевищує розміри Меркурія. Як і Місяць, він не змінює бік, яким обертається відносно планети, від якої залежить.

Однак планетолог Наоюкі Хірат з Університету Кобе (Японія) стверджує, що внаслідок цього зіткнення Ганімед розвернувся до Юпітера боком, на якому утворився кратер.

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Дослідник провів комп’ютерні моделювання інциденту. Вони підтвердили теорію про те, що заглибини на поверхні одного зі сотні супутників Юпітера утворилися внаслідок удару величезного астероїда.

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Науковці й раніше припускали, що візерунки на поверхні – наслідок зіткнення, але досі не могли точно пояснити обставини руйнівної зустрічі з астероїдом.

Зіткнення з космічним каменем більшим за той, що знищив динозаврів на Землі, мало би зруйнувати початкову поверхню Ганімеда. Крім того, удар такої сили, ймовірно, вплинув на внутрішній простір супутника, всередині якого може бути океан.

Наоюкі Хірата не береться виключати альтернативні пояснення структури Ганімеда, однак його гіпотезу можуть підтвердити знімки зонда Juice Європейського космічного агентства, який минулого року встановив курс на Юпітер і його супутники.

За словами професора Лі Флетчера, планетолога з Університету Ластера (Велика Британія), стародавні землі на супутниках Юпітера дійсно свідчать про мільярди років "бомбардувань" астероїдами.

"Зрозуміти всі події, що відобразилися на поверхнях супутників, складно. Комп’ютерне моделювання – це чудова спроба перемотати годинник назад у пошуках пояснення природи "шрамів" на Ганімеді", – каже науковець.

Лі Флетчер вважає, що добре обладнаний апарат Juice допоможе пролити світло на історію супутників Юпітера.

"Це не тільки дасть найкращі в історії зображення тріщин на поверхні [супутників], але й будь-яких залишків цього удару та переорієнтації у формі Ганімеда чи його гравітаційному полі. Спостереження Juice забезпечать чудові нові дані для цієї гіпотези", – додає професор.

Нагадаємо, 14 серпня Юпітер та Марс зійшлися в небі настільки близько, що разом виглядали як "подвійна планета". Цю унікальну зустріч планет у небі зазнімкували астрофотографи з усього світу.