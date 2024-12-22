Чому Стоунхендж перебудували 5000 років тому? Вчені з'ясували ймовірну причину

Вчені розкрили нові деталі про походження Стоунхенджа та його роль у стародавній Британії

Вчені з'ясували, що "вівтарний камінь" Стоунхенджі доставили з північного сходу Шотландії майже 5000 років тому.

Він здолав понад 700 кілометрів, щоб, ймовірно, стати символом об'єднання різних спільнот стародавньої Британії в період соціальних і культурних змін.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Archaeology International, пишуть CNN, The Guardian та Popular Science.

Камінь-вівтар, як і інші блакитні камені, був доставлений із віддаленого регіону. Блакитні камені походять із пагорбів Преселі у західному Вельсі, що за 225 кілометрів від Стоунхенджа.

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Великі сарсенові камені, що формують зовнішнє кільце монумента, були доставлені з лісів Вест-Вудс (25 кілометрів від місця спорудження).

Вчені вважають, що перебудова Стоунхенджа в період між 2620-2480 роками до нашої ери могла бути пов'язана зі спробою об'єднання неолітичного населення Британії на тлі соціальних змін, спричинених прибуттям нових груп з Європи.

Ці нові поселенці, відомі як культура дзвоноподібних келихів (Beaker Culture), принесли на цю територію нові технології, зокрема металургію та колесо.

За даними дослідження, камінь транспортували за допомогою дерев'яних саней і рейок. На той час коліс ще не використовували у Британії, тому для пересування такого великого каменя, ймовірно, було задіяно сотні або тисячі людей. Транспортування могло тривати до восьми місяців.

У серпні дослідники встановили, що Оркнейські острови – можливе джерело походження "вівторного каменя". Наразі тривають пошуки точного місця походження моноліту.

Дослідження вказують на архітектурну подібність між поселеннями поблизу Стоунхенджа та спорудами на Оркнейських островах. Також було виявлено схожість у кераміці, відомій як Grooved Ware, що поширилася по всій Британії близько 3000 року до нашої ери.

Вчені продовжують аналіз можливих місць походження Каменя-вівтаря. Водночас вони наголошують, що Стоунхендж, імовірно, мав як ритуальне, так і соціально-політичне значення, слугув місцем об'єднання населення на різних етапах його будівництва та перебудови.

Нагадаємо, раніше вчені поділилися теорією, як давні єгиптяни побудували піраміди, а також встановили справжнє походження "мумій інопланетян", виявлених у Перу.