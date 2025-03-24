Скандал у ДонНУ: професора, який пропонував студенткам "посидіти на колінах", повернули до викладання

Викладач Донецького національного університету імені Василя Стуса, професор Сергій Штовба, повернувся до викладання попри звинувачення у сексуальних домаганнях.

За словами однієї зі студенток, Штовба пропонував їй "посидіти на його колінах" і "роздягнутися", повідомляє hromadske.

Про випадки гарасменту студентки повідомили ще восени 2024 року. Викладача відсторонили від роботи, але 20 березня знову допустили до аудиторних занять.

Працівниця кафедри інформаційних технологій Анна (ім’я змінено з міркувань безпеки) розповіла журналістам, що вперше дізналася про скарги на професора Штовбу восени минулого року – під час щосеместрового анонімного анкетування.

Після цього вона зібрала старост, уточнила деталі й передала інформацію керівництву.

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За її словами, з жовтня адміністрація вишу не ухвалила ніяких рішень, окрім тимчасового відсторонення викладача.

"Студенти не зверталися раніше, бо не вірили, що ситуація зміниться. На жаль, вони мали рацію, тому досі тягнеться розслідування з боку нашого керівництва", – каже жінка.

Студентка Оксана (імʼя змінене) в коментарі hromadske також розповіла, що професор "систематично створював емоційний дискомфорт в аудиторії". За її словами, Штовба у присутності ще однієї студентки запропонував їй "посидіти в нього на колінах", поплескуючи себе по них.

Також, за її словами, він запрошував дівчат у свій кабінет під час оцінювання попри наявність спеціально виділеної аудиторії.

"Крім того, під час здачі лабораторної роботи в кабінеті Штовби, коли ми були наодинці, він без жодного обґрунтування запропонував мені роздягнутися, через що я почувалася в небезпеці", – каже студентка.

У жовтні викладача тимчасово відсторонили, а у грудні студенти звернулися зі скаргою до Міністерства освіти і науки. Після цього університет провів службову перевірку.

Комісія з академічної доброчесності встановила факти сексистських висловлювань і сексуалізованої поведінки, але не підтвердила домагань через відсутність особистих свідчень.

Сам Штовба всі звинувачення відкинув, назвавши ситуацію "наклепом" і "зведенням рахунків".

"Це зведення зі мною рахунків. Я вважаю, що комусь треба зайняти більш вигідну позицію, а оскільки люди не відповідають вимогам, то вони позбуваються інших. Це щоб я не зайняв керівної посади. Озвучені звинувачення нібито стосувалися викладання весною 2024 року, протягом семестру не було скарг, а коли у вересні виникли внутрішні розбірки, то почалось", – сказав він.

Одна зі студенток звернулася до поліції через ймовірний гарасмент з боку Штовби, однак вінницькі правоохоронці не знайшли складу злочину.

Нагадаємо, хвиля викриттів сексуальних домагань у вишах розпочалася після скандалу в Університеті Карпенка-Карого: студентки та випускниці масово звинуватили викладача Андрія Білоуса у домаганнях.

Також згодом через звинувачення у домаганнях ЛНУ ім. Франка звільнив 87-річного викладача Йосипа Лося.

Важливо! "УП. Життя" збирає свідчення про домагання в закладах освіти. Це можуть бути коледжі, університети, училища чи інші установи. Спортивні, мистецькі чи будь-які інші заклади.

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