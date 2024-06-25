Фінляндія першою у світі вакцинуватиме людей проти пташиного грипу

Фінляндія першою у світі запропонує превентивну вакцинацію від пташиного грипу для деяких працівників, які контактують з тваринами.

Австралійська компанія CSL Seqirus повідомила Reuters, що Фінляндія стане першою країною, яка почне використовувати їхню вакцину.

"Вакцина буде запропонована особам у віці 18 років і старше, які мають підвищений ризик зараження пташиним грипом через свою роботу або інші обставини", – йдеться у заяві Фінського інституту охорони здоров'я і добробуту (THL).

Фінляндія вже закупила у виробника CSL Seqirus дози вакцини для 10 тисяч осіб, які перебувають у групі ризику. Кожна з цих доз складається із двох ін'єкцій. Превентивна імунізація, ймовірно, розпочнеться вже наступного тижня.

Насамперед планують вакцинувати працівників птахоферм і хутряних ферм, лаборантів, які обробляють зразки пташиного грипу, і ветеринарів, які працюють у регіонах, де є ферми.

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Також щеплення отримають люди, які працюють у заповідниках, доглядають за дикими птахами, працюють на зоофермах або займаються прибиранням приміщень (наприклад, на заводах з переробки побічних продуктів тваринного походження).

А у разі інфікування пташиним грипом, вакцину також запропонують тим, з ким контактувала хвора людина.

Торік спалахи пташиного грипу серед норок і лисиць на фінських хутрових фермах призвели до того, що влада знищила близько 485 тисяч тварин, аби запобігти поширенню вірусу.

Нагадаємо, найпоширеніший штам пташиного грипу H5N1 за останні роки вбив сотні мільйонів голів домашньої птиці в усьому світі.

В Аргентині через пташиний грип загинули 96% дитинчат морських слонів, а у Британії H5N1 за два роки знищив три чверті популяції великого поморника, 25% північних ганнетів та інших птахів.

Вірус усе частіше поширюється на ссавців, зокрема на корів у США, а в деяких випадках – і на людей, зокрема на дітей.

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