Усі розділи
Підтримати УП

Фінляндія першою у світі вакцинуватиме людей проти пташиного грипу

Олена Барсукова — 25 червня, 17:20
Фінляндія першою у світі вакцинуватиме людей проти пташиного грипу
Фото: lightsource/DEPOSITPHOTOS

Фінляндія першою у світі запропонує превентивну вакцинацію від пташиного грипу для деяких працівників, які контактують з тваринами.

Австралійська компанія CSL Seqirus повідомила Reuters, що Фінляндія стане першою країною, яка почне використовувати їхню вакцину.

"Вакцина буде запропонована особам у віці 18 років і старше, які мають підвищений ризик зараження пташиним грипом через свою роботу або інші обставини", – йдеться у заяві Фінського інституту охорони здоров'я і добробуту (THL).

Фінляндія вже закупила у виробника CSL Seqirus дози вакцини для 10 тисяч осіб, які перебувають у групі ризику. Кожна з цих доз складається із двох ін'єкцій. Превентивна імунізація, ймовірно, розпочнеться вже наступного тижня.

Насамперед планують вакцинувати працівників птахоферм і хутряних ферм, лаборантів, які обробляють зразки пташиного грипу, і ветеринарів, які працюють у регіонах, де є ферми.

ВІДЕО ДНЯ

Також щеплення отримають люди, які працюють у заповідниках, доглядають за дикими птахами, працюють на зоофермах або займаються прибиранням приміщень (наприклад, на заводах з переробки побічних продуктів тваринного походження).

А у разі інфікування пташиним грипом, вакцину також запропонують тим, з ким контактувала хвора людина.

Торік спалахи пташиного грипу серед норок і лисиць на фінських хутрових фермах призвели до того, що влада знищила близько 485 тисяч тварин, аби запобігти поширенню вірусу.

Читайте також :
В Індії вперше за 5 років зафіксували новий підвид пташиного грипу: захворіла 4-річна дитина

Нагадаємо, найпоширеніший штам пташиного грипу H5N1 за останні роки вбив сотні мільйонів голів домашньої птиці в усьому світі.

В Аргентині через пташиний грип загинули 96% дитинчат морських слонів, а у Британії H5N1 за два роки знищив три чверті популяції великого поморника, 25% північних ганнетів та інших птахів.

Вірус усе частіше поширюється на ссавців, зокрема на корів у США, а в деяких випадках – і на людей, зокрема на дітей.

Читайте також :
Перша людина у світі померла від нового штаму пташиного грипу: що відомо
Читайте також :
Пташиний грип виявили у дворічної дівчинки з Австралії
Реклама:

Головне сьогодні