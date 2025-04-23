"Можуть мати серйозні наслідки": ВООЗ дала нові рекомендації щодо запобігання підлітковим вагітностям

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала нові рекомендації щодо запобігання підлітковій вагітності, яку вважають головною причиною смертності дівчат віком від 15 до 19 років у всьому світі.

Критично важливими в цьому питання назвали заборону дитячих шлюбів, а також розширення доступу до освіти на інформації про сексуальне та репродуктивне здоров'я.

Про це йдеться на сайті організації.

Крім того, ВООЗ вважає, що зменшити кількість випадків підліткової вагітності може захист школярок від насильства та примусу, а також можливість робити власний вибір щодо майбутнього.

"Вагітність в юності може мати серйозні фізичні та психологічні наслідки для дівчат і часто відображає фундаментальну нерівність, яка впливає на їхню здатність впливати на своє життя", – сказала докторка Паскаль Аллоті, директорка відділу сексуального та репродуктивного здоров’я і досліджень ВООЗ та Спеціальної програми ООН з репродукції людини.

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За даними організації, щороку в країнах із низьким і середнім рівнями доходу вагітніють понад 21 мільйон дівчат-підлітків. При цьому близько половини з них не бажають мати дітей.

Рання вагітність створює серйозні ризики для здоров'я, зокрема:

вищий рівень ризиків інфекцій;

більші шанси передчасних пологів;

схильність до ускладнень внаслідок небезпечних абортів, до яких вдаються через обмежений доступ домедичної допомоги.

У ВООЗ кажуть, що існує значний зв'язок між ранніми шлюбами та підлітковою вагітністю: 9 з 10 пологів серед школярок трапляються з дівчатами, які вийшли заміж до 18 років.

У своїх настановах фахівці рекомендують забезпечувати альтернативи дитячих шлюбів для дівчат, зокрема покращення доступу до освіти та працевлаштування.

Крім того, в організації радять на рівні законів заборонити шлюб до досягнення 18-річчя, що відповідає стандартам прав людини.

У ВООЗ наголошують на необхідності впровадження сексуальної освіти для юнаків та дівчат, зокрема доступу до контрацепції. Доведено, що інформаційне просвітлення знижує випадки ранньої вагітності, відкладає початок статевого життя та покращує знання підлітків про своє тіло та репродуктивне здоров'я.

Дівчат у підлітковому віці мають забезпечувати якісним медичним обслуговуванням, вільним від дискримінації та упереджень.

В організації зауважують, що за останні роки у світі поменшало випадків підліткової вагітності. Якщо два десятиліття тому дитину мала кожна 15-та дівчина, то у 2021 році – приблизно одна з 25.

Однак ці показники дуже відрізняються за регіонами – у деяких країнах досі щороку народжує кожна десята школярка віком від 15 до 19 років.

Раніше дослідники провели масштабний аналіз і з'ясували, що підліткова вагітність вдвічі збільшує шанс смерті до 31 року.