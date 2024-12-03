Мобілізують після запиту Командування медичних сил ЗСУ: Ляшко пояснив про призов медиків

Медичних працівників можуть мобілізували після запиту Командування медсил

Працівників медичної сфери мобілізують для служби у війську за запитом Командування медичних сил Збройних сил України.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю "Карп’як на Суспільному", інформує "Суспільне".

За його словами, медиків мобілізують після запиту Командуванням медичних сил, який реалізують територіальні центри комплектування (ТЦК).

Цей процес також передбачає співпрацю з МОН, аби уникнути мобілізації "критично важливих медиків", що може потенційно нашкодити системі охорони здоров’я.

Віктор Ляшко стверджує, що ситуації, коли медики служать "в окопах", слід вважати помилковими рішенням працівників органу військового управління.

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"2-3 тижні тому на комітеті у Верховній Раді обговорювали, чи є випадки, коли медиків відправляють в окопи. Якщо є такі факти, то треба повідомляти Командування медичних сил.

Є питання людської помилки, й доводиться втручатися. Медиків не надто багато, і їх треба використовувати за призначенням", – зауважив міністр охорони здоров’я.

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