Оцінювання школярів у НУШ: що треба знати батькам

Одним із впроваджень реформи "Нова українська школа" став новий підхід до оцінювання успішності школярів.

Від вересня 2024 року учні отримують два види результатів навчання, при формуванні яких педагоги орієнтуються на індивідуальні особливості кожного.

У Міністерстві освіти і науки створили путівник для батьків, аби допомогти зрозуміти особливості нового оцінювання.

У відомстві пояснюють, що реформа передбачає зміну фокуса з балів та персональні результати навчання дитини. Новий підхід має на меті:

дати батькам та їхнім дітям розуміння, що школяру вдається добре, а над чим варто ще працювати;

навчити не боятися помилок як складника зростання;

допомогти вчителеві коригувати навчання відповідно до потреб та темпу кожного учня;

показати не лише результат, а й шлях зростання дитини.

"Оцінювання стає орієнтованим на розвиток кожної дитини, відповідно до її персонального темпу навчання, психологічних і фізіологічних особливостей.

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Завдяки такому підходу зникає токсичне порівняння дітей на основі оцінок, адже тепер у кожної дитини є своя індивідуальна траєкторія розвитку, яка не підлягає порівнянню", – вважають у МОН.

Відтепер українські вчителі використовують два види оцінювання – формувальне і підсумкове.

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Формувальне оцінювання – детальний текстовий або усний зв’язок між учителем та дитиною або її батьками. У МОН його називають "оцінюванням для навчання", метою якого є надати підтримку школяреві та заохотити його зростати в певному роді діяльності.

Формувальне оцінювання може бути у формі:

індивідуальних бесід;

коментарів до письмових робіт;

усного зворотного зв’язку під час виконання завдань чи взаємодії на уроці;

виставлення поточних балів у журналі;

заповнення аркушів само- та взаємооцінювання;

анкетування тощо.

Підсумкове оцінювання – оцінювання результату в межах теми, семестру чи року. Педагоги використовують його для того, аби підбити підсумки цілей навчання на певному етапі.

Такий вид оцінювання проводять у формі підсумкових робіт (самостійних чи контрольних), а також тестів, проєктів тощо.

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Що таке свідоцтво про досягнення і як його використовувати?

Однією з особливостей НУШ є те, що результати навчання школярів формують у свідоцтві про досягнення, а не табелі. Це робить учитель дитини двічі на рік.

Документ складається з двох частин:

характеристики навчальної діяльності;

характеристики результатів навчання.

У першій частині класний керівник оцінює те, наскільки в дитини сформовані певні вміння.

Фото: скриншот/МОН

"З цієї частини свідоцтва ви можете дізнатися про те, наскільки добре ваша дитина співпрацює з іншими, виявляє ініціативність під час навчання, чи здатна конструктивно керувати емоціями та багато іншого", – пояснюють у відомстві.

Батьки можуть використати цю інформацію, щоб зрозуміти чинники, які впливають на покращення знань та навичок дитини. Наприклад, труднощі з читанням та розумінням тексту можуть впливати на успішність з української мови, історії, біології та математики.

У частині характеристики результатів навчання вчителі виставляють оцінки за групами результатів. Відтак педагог виставляє бали не лише за предмет, як у табелі, а за окремими вміннями. Такий підхід дає докладнішу картину навичок дитини, кажуть у МОН.

Наприклад, вміннями, потрібними для опанування української мови, є усна взаємодія, робота з текстом, навички письма, а також дослідження мовлення.

Фото: скриншот/МОН

"Чому це важливо: дитина може бути сильною в одних результатах, але потребувати допомоги в інших. Наприклад, у вивченні історії дитина може добре орієнтуватися в датах і подіях, але мати труднощі з аналізом джерел. А в математиці може добре рахувати, але складно перетворювати життєві ситуації на задачі чи пояснювати розв’язання", – наголошують у відомстві.

Як батькам використовувати інформацію зі свідоцтва та підтримати дитину?

Обговорюйте з дитиною досягнення та зусилля, які вона доклала для навчання. При цьому варто звертати увагу не лише на результат, аби допомогти чаду зрозуміти важливість процесу, а не оцінок.

Визначайте цілі. В МОН радять підтримувати дитину, поставивши їй цілі на навчання. При цьому рекомендують зважати не на бали, а розвиток умінь.

Створіть атмосферу підтримки. Варто заохочувати школяра не боятися помилок, а бачити в них можливості для вдосконалення.

Спільно плануйте наступні кроки. Найкраще допомагати дитині в тому, аби досягти поставлених цілей, щоб у майбутньому учень зміг планувати навчання самостійно.

"Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна й рухається у власному темпі. Оцінки не визначають цінність вашої дитини, а надають цінний зворотний зв'язок про розвиток та точки зростання", – додають у МОН.

Раніше у відомстві пояснили, чи закриватимуть гімназії та початкові школи в межах реформи старшої школи.