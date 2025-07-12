"Маю амбіції": заступник Лісового заявив, що не відмовиться від посади міністра, якщо йому запропонують

Вітренко заявив, що не отримував пропозицій зайняти пост міністра освіти і науки

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, якого в уряді розглядають як кандидата на заміну Оксенові Лісовому, заявив, що не отримував пропозиції очолити міністерство.

При цьому він сказав, що не відмовиться від посади, якщо йому запропонують.

"Станом на сьогодні зі мною жодних розмов, співбесід, пропозицій не було [...] Дуже поганий той солдат, який не хоче стати генералом.

Чи хочу я зайняти високу посаду? Для мене це буде велика честь. Якщо надійде така пропозиція, я не відмовлюся", – заявив Вітренко під час онлайн-зустрічі з представниками студпарламенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, пише "Інтерфакс".

Він додав, що "має амбіції" очолити МОН або стати секретарем Київської міської ради. Крім того, Вітренко повідомив, що за можливості братиме участь у наступних виборах ректора КНУ імені Тараса Шевченка.

РЕКЛАМА:

Зауважимо, у 2020 році МОН намагалося призначити Вітренка на посаду тимчасового виконувача обов’язків ректора вишу.

Тоді студентський парламент КНУ виступив проти, згадавши його причетність до партії "Слуги народу", яка проводила "неправомірний агітаційний захід" на території корпусу університету, а також те, що він є одним із кандидатів на вибори очільника вишу.

Нагадаємо, джерела УП повідомляли, що в липні 2025 році в Україні планують змінити уряд, зокрема міністрів освіти і науки, охорони здоров’я та культури і стратегічних комунікацій.

Згодом народні депутати Інна Совсун та Сергій Бабак заявили, що депутата Київської міської ради та голову бюджетної комісії КМДА Андрія Вітренка розглядають одним із претендентів на пост наступного міністра освіти і науки.

Чинний заступник міністра здобув економічну освіту, а згодом працював у КНУ імені Тараса Шевченка. Від 2020 року і дотепер він працює у МОН. За часів Сергія Шкарлета Вітренко разом із міністром відмовлялися підписувати контракт з обраним ректором Києво-Могилянської академії.

При тому вони відразу уклали договір з очільником Державного біотехнологічного університету Андрієм Одарченком, який був нардепом від "Слуги народу", а згодом отримав вирок за пропозицію хабаря голові Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури.

Читайте також : Кандидатку до Нацради з питань розвитку науки і технологій звинуватили в плагіаті

Андрій Вітренко публічно підтримав Сергій Шкарлета, відставки якого вимагало студентство. Тоді він звинуватив протестувальників у спробі "влаштувати політичне шоу і хайп". Акції проти тогочасного міністра назвав "результатом фантазій політтехнологів", а не "вільнодумного" студентства.

Як депутат Київської міської ради він потрапив на "плівки Комарницького" – "смотрящого" за Києвом, який став фігурантом розслідування НАБУ за земельні схеми в столиці.

Тоді нардепи від "Європейської солідарності" вимагали негайно звільнити Вітренка, який "узгоджував правильні голосування зі "смотрящим" від Банкової".

Крім того, активісти виявили ознаки плагіату та фальсифікацію в шести наукових роботах та кандидатській дисертації Андрія Вітренка.