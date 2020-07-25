300 кілометрів велосипедом вздовж річки, яку відучили впадати в море. Мандрівка на вихідні

З Києва до села Яроповичі, що на Житомирщині, 304 кілометри.
Саме стільки ми з сином "намотали на спиці" за неповні три дні з двома ночівлями.
Чому Яроповичі?
А там починається річка Ірпінь. І вона для мене дещо знакова: біля неї, під Києвом, жили мої дід-баба, в яких я проводив літні канікули.
В "Ірпінці" (так місцеві часто називають річку) я навчився плавати, упіймав на вудку свого першого карасика, вздовж берега дід учив мене катати на велосипеді, а ще ми з ним їздили мотоциклом на колгоспне поле у заплаві річки – збирати після комбайну рештки буряків дідовим королям… Словом, дитинство.
Давно я хотів побачити виток Ірпіня, а тут син саме склав ЗНО, тож, не довго роздумуючи, ми нав'ючили велосипеди сумками з провіантом, наметом, спальниками, газовим балоном з пальником і гайнули – у такий спосіб відмітити його завершення школи.
|Нав'ючили велосипеди сумками і гайнули
Траса М-06
Спершу їхали головною трасою країни – М-06 Київ-Чоп.
По селах вона йде, як у Європі – коридором між двома високими напівскляними звуковідбиваючими парканами. Єврокоридор.
Траса рівненька, асфальт свіжий. Ми тулимося до паркану, фури й легковики облітають нас зліва.
|Фури інколи мають дуже специфічні малюнки
Їхати міжнародною автострадою на швидкості 15-25 км/год – та ще медитація.
Спершу – дещо у захваті він незвичності (до того я десятки разів проносивсь цим коридором на автівках). Розглядаєш сміття перед собою – уламки автомобільного пластику, гуми, дрібного заліззя, що сиплеться з машин...
Аж раптом починається довга ділянка, де кілька днів тому скосили траву біля звуковідбивного паркану, вона вже стала свіжим сіном і дає приємний духмяний запах.
Дивне поєднання: фури нескінченним стрімом на Захід і запах сіна з асфальту. Два різні виміри життя в однім флаконі…
Часом ми перебиралися їхати з іншого боку скляного паркану – сільською вулицею, що йде паралельно трасі.
Майже в кожному селі ця центральна вулиця зветься Київською.
Зовсім інші відчуття: справа – садочки, кринички, квіточки, зліва за "вікнами" – М-06 і ті ж самі фури, але – наче хтось прикрутив звук…
Місцеві кажуть: відколи поставили звуковідбійники, стало тихіше і в хатах.
Але все одно, коли вони (місцеві) приїздять, скажімо, до Києва й починають щось казати, їм часто дорікають: "Чого ви кричите!?"
А вони ж звикли голосно розмовляти. Життя на великій трасі – супер-тренажер для "голосових м'язів".
Глибинка
У селі Ставище (перше на трасі у Житомирській області) звернули на дорогу Т-0611 – у бік Брусилова.
"Стало тихо й хороше, наче вимкнули примус" (Цитата з Даніїла Хармса). Почали траплятися екзоти.
У Брусилові базарний день. Характерна ознака цього дня у будь-якому українському райцентрі – наявність в одному місці великої кількості стареньких "копійок" (класичних "Жигулів"), Москвичів-412 і навіть "Запорожців". Звісно, усі на ходу.
У Києві не побачиш вісім припаркованих в один ряд "копійок". В Брусилові ми це бачили.
І навіть один гостроносий "бобік" ГАЗ-69 гордо прочпихав повз нас.
Житомирщини має цікаву особливість: там по селах біля воріт масово звалені купи граніту – браку, уламків шліфованих плит.
І взагалі там граніт скрізь. Таблички на воротах з написом вулиць і номерів домів – гранітні, стели на в'їздах до сіл – гранітні і навіть гранітні ікони на поклінних хрестах.
|Цікава особливість Житомирщини – засилля граніту
Чим далі ми занурювалися у Житомирщину, тим крутішими ставали дороги.
Спершу був хороший асфальт, потім поганий, потім випадковий...
І вже як в'їхали в останнє перед Яроповичами село Ходорків – почалася бруківка, та ще й у середньовічному стилі – з нетесаного каміння.
Нею навіть джипи їдуть крадучись, аби не розтрястися на запчастини.
Не сила було чути, як власні зуби стукотять!
|Бруківка з нетесаного каміння
Я вже думав, що географія геть закінчується, і не буде ніяких Яроповичів, а моя люба "Ірпінка" взагалі не почнеться.
Аж нарешті приїхали.
Яроповичі
Довідник пише, що назва села походить від імені князя Ярополка, що нібито ставав тут табором біля витоку Ірпіня у 970-і роки.
А саме село, як населений пункт, засноване у 1740 році.
Від місцевих ми дізналися, що Ірпінь народжується з двох струмків, перший зветься Цементова криниця, й біля нього встановлено гранітний (а який же ще!) знак – своєрідна "точка нуль".
Нам багато людей вказували до нього дорогу. І кожен закінчував приблизно так: "Там в полі побачите чорну брилу, хоча може вона й заросла бур'яном, але пошукаєте".
Ага, щас! Травиння по пояс, а то й по груди. Усе геть непролазне – шукай каменя в полі.
|Трохи заросла бур'яном по-українські
Тут я вкотре пошкодував, що досі не маю квадрокоптера. Без нього хороший хазяїн нині собаку з двору не вижене, а тут одні поїхали – Ірпіня шукати.
Та ще й небо, як на зло, на дощ зібралося.
Не знайшли…
Я мало не заплакав, але час було повертатися, або хоча б видертися з боліт до дощу, бо там – казали місцеві, й корови бува зникали.
Фотку пам'ятного знаку взяв в інтернеті. Але точно знаю, що блукали ми десь зовсім-зовсім поруч.
Фраза Пушкіна "к нєму нє зарастьот народная тропа" – це точно не про цей пам'ятник.
Додому
Перше блюдце ірпінської води ми побачили десь за 2-2,5 км від витоку.
На мапі це місце позначене, як ставок. Насправді – купа очерету й невеличка калюжа, до якої не дотягнутися, бо загрузнеш по вуха.
Перша гідротехнічна споруда на Ірпіні – переливна труба під греблею ставка. Вона заросла травою, стоїть суха й геть не виконує своєї функції – не переливає.
|Перша гідротехнічна споруда на Ірпіні
Але, попри все, річка все ж формується – поповнюється підземними водами й набирає сили.
Друга споруда – за 3-3,5 км у селі Ходорків. Там серйозний великий ставок, і навіть не віриться, що йому дано старт струмочком, який ми ще півгодини тому не могли розгледіти в траві під ногами.
Переливний бетонний колодязь ставка здається гігантською спорудою – "Асуанською ГЕС" місцевого штибу!
|Переливний бетонний колодязь
З протилежного боку греблі – бетонні водоводи-тоннелі, до яких ведуть дерев'яні сходи.
Хлопці поруч пили пиво і сказали, що це місцевий "тоннель любві". Але зауважили: сходи прогнили й зараз туди краще не лізти.
"Яка любов, такі й тоннелі", – позіхнув хлопчина крізь горлечко пивної пляхи.
|Тунель кохання вже не той
Ірпінь і Здвиж
Невеличке відкриття: виявляється, дві знані річки Північно-Західної Київщини – Ірпінь і Здвиж – починаються в одній місцині.
Подібно, як Волга й Дніпро починаються на Валдайській височині.
Здвиж народжується у селі Озера, що від Яриповичів за 9 км навпростець.
А найменша ширина Здвиж-Ірпінського міжріччя – близько 4 км.
|Це теж річка і вона тече
Наш зворотний шлях пролягав переважно долиною Здвижа. І – та ж ситуація: річка у верхів'ях майже скрізь схована товстим шаром очерету. Вода проглядається лише у ставках.
Кілька років тому ми також велосипедами їздили до місця впадіння Здвижа у річку Тетерів – це біля села Приборськ, Іванківського району Київщини.
Так от, Здвиж в своїх останніх метрах – це майже струмок. По щиколотки буде, навіть штани до колін підкочувати не треба, аби перейти його вбрід.
Мені ці малі річки Київщини нагадують змію, в якої товста середня частина тіла, натомість тонкі шия й хвіст.
Здвиж: маловодний у верхів'ї, повноводний в середній течії і знову маловодний в усті.
Зворотній шлях майже повністю прийшовся на понеділок. Народ по селах – наче кудись дівся. Зрідка можна було побачити перехожого на вулиці. Чи то відпочивали всі після неділі, чи по роботах розбіглися…
І машин не дуже. Ми їхали двома велосипедами поруч – лікоть до ліктя – коментували побачене і насолоджувалися природою під пташині акомпанементи.
Були села багаті, були напівзакинуті.
|Є закинуті хати, а є як лялечки
Часом навіть такі, що нагадували чорнобильську зону, де дворища заросли деревами, так що й хат з дороги не видно.
Але – дихалося легко й було з чого брати емоції.
Вразила школа у селі Містечко, що саме на межі Житомирської й Київської областей. Вона зачинена й законсервована.
|Школа у селі Містечко
Метрова кропива, полин, бузина й дикий кленець ("український бамбук" – росте, як скажений) намагаються гать прибрати цю двоповерхову споруду від людського ока, як джунглі центральної Америки колись сховали від людей древні міста інків. І, схоже, клен з бузиною близькі до мети.
А поки школа нагадує таку собі депресивну медитативну декорацію. Про сенси хочеться думати.
Цікава деталь: коли ти з південного боку траси Київ-Чоп, тобі природа на кожному кроці наче нагадує, що ти в зоні лісостепу, а лишень переїхав трасу – одразу відчувається Полісся.
Ну, от, одразу! І відчуття це невідступне!
Зі Здвижем ми розпорощалися в Макарові (райцентр в 50 км від Києва), довго їхали лісом.
З Ірпінем востаннє зустрілися вже у Гостомелі, перетинаючи його мостом, їдучі Варшавською трасою Е-373. Ірпінь тут повноводний, бо піднятий шлюзами. Та наче стоячий – весь у водоростях і лілеях. Ще й вода зелена.
Річка з "протезом"
У 1950-ті роки річку Ірпінь взяли в оборот меліоратори – осушували болотисті береги, будували шлюзи і дренажні канали.
Головне русло частково каналізували – спрямляли й заглиблювали. На той час вважилося, що у такий спосіб торф'яну заплаву зроблять придатною для землеробства.
Але з часом це визнали помилковим проектом – дуже складним в обслуговуванні, малоефективним, а може й відверто витратним.
Завершилися шалені меліоративні гроші радянської доби, заплавні землі більше не є колгоспними угіллями – заростають чагарником, і безсистемно забудовуються поблизу Києва.
|Колись річку Ірпінь взяли в оборот меліоратори
Повна довжина Ірпіня – 162 км. Від Варшавської траси до устя йому лишалося текти близько 20 км. Ми не поїхали на його кінцеву точку. Але я бував там раніше.
Унікальність Ірпіня у тому, що ця річка самостійно не впадає в Дніпро.
Коли у 1960-х будували ГЕС у Вишгороді й заповнювали Київське водосховище (з 1964 по 1966 роки), аби врятувати заплаву Ірпіня від затоплення, її відгородили греблею – перекривши усю долину біля села Казаровичі.
Ірпінь опинився нижче рівня водосховища, у яке мусив впадати, приблизно на 6 метрів.
З того часу (з 1964 року!) його постійно перекачують в Дніпро насосами. Ця насосна станція – "протез", яким замінили здатність річки впадати в Дніпро самостійно. Більш як півстоліття вона "накульгує"…
Генна пам'ять
Перші роки щовесни біля греблі в Казаровичах з боку водосховища спостерігали навалу нерестової щуки, яка була запрограмована природою нереститися саме на мілководді Ірпіня. Але шлях їй до нерестилищ людина перекрила бетоном.
Щука щороку приходила й приходила і щороку дивувалася людському рішенню.
Чи скидала вона ікру на глибині водосховища, чи йшла шукати інші мілководдя, чи гинула в безсилі…?
Я про це дізнався у 1994 році, коли робив зі станції перекачки репортаж. Мені робочі сказали десь так: "Цього року щуки на нерест майже не було – голів 20-30 стояло біля греблі".
Уявляєте – 20-30 усе ще запрограмованих природою рибин прийшли за 30 років потому, як їм перекрили природні нерестилища!
Фантастична річ – генетична пам'ять!
|Щука щороку приходила до греблі на нерест
У тому ж 1994 році, коли я відвідував станцію, води в Ірпіні було небагато – справлявся один з шести насосів, який качав фактично усю річку через трубу, діаметром метр сорок. І я за дві-три секунди неспішно обійшов навколо цієї вертикальної труби.
Виходило, що я обійшов навколо річки. Навколо річки, довжиною 162 км. Погодьтеся, цікаве явище.
|У цій подорожі й дихалося легко, і було з чого брати емоції
Ми з сином на кінець подорожі відчували втому, але й мали нескінченне задоволення.
Чи багато треба для щастя, коли маєш велосипед і намет у сумці на багажнику?
Ну, хіба з десяток пачок швидкого супу, хліб, пару консервів і каву в стіках. А свіжою колодязною водою на маршруті завжди пригостять селяни.
Вадим Петрасюк, журналіст, спеціально для УП.Життя
Титульна світлина Maximkostenko/Depositphotos, всі інші автора
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