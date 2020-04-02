Вінницький медичний мор: лікарів відправляють "добровільно" додому за свій рахунок, щоб не тестувати

Вінниця скоро замість лікування пацієнтів з COVID-19 почне закривати лікарні.

В Подільському обласному онкодиспансері інфіковані лише офіційно – 4 лікаря разом з головним.

Але замість тестування медичного персоналу їх протизаконно змушують писати заяви на відпустку "за власним бажанням" і відправляють додому.

Ось такі "добровільні" заяви вже роздали тамтешнім медикам.

Заяви на відпустку "за власним бажанням" виглядають так

Онкодиспансер – це місце, де для більшості пацієнтів – діагноз COVID-19 – вирок.

У онкохворих зазвичай "вбита" імунна система, і будь-який навіть "пчих" може стати летальним.

Це ті, кого треба доглядати більше ніж будь-кого – адже вірус вартуватиме їм життя.

Але в Вінниці не сильно переймаються цим питанням. Після виявлення інфікованого головного лікаря та ще кількох лікарів замість тестування персоналу і хворих – їх всіх почали відправляти додому!

Всього офіційно в обласному онкодиспансеру протестували аж 13 пацієнтів з тих сотень, що там лікуються.

Протестували всіх "своїх" і за моєю інформацією навіть няню дитини головного лікаря, але не медичний персонал, чи онкохворих.

Хворих відправили по домівках, а лікарів змушують писати заяви "за свій рахунок" на відпустки, що суперечить не лише здоровому глузду в часи пандемії, але й українському законодавству.

Відповідно до закону, у разі запровадження карантину або надзвичайної ситуації звільнення працівників всупереч їх бажанню або примусове відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати є грубим порушенням законодавства про працю.

Роботодавець не має права примушувати працівників писати заяви про звільнення за власним бажанням працівника або за угодою сторін.

Написання таких заяв може відбуватися виключно на добровільній основі без будь-якого примусу чи тиску.

Тепер всі нетестовані лікарі підуть по відпусткам, не знаючи, інфіковані вони, чи ні.

А пацієнти мають лише молитися, оскільки дізнатися про те, що вони інфіковані зможуть, коли вже з'являться симптоми і може бути запізно.

Схоже Вінниця робить все можливе, щоб повторити досвід Румунії, в якій довелося закрити одну з ключових опорних лікарень Буковинського регіону в місті Сучава, оскільки 52 лікарі, тобто більшість персоналу там виявилася інфіковані.

Олександра Устінова, народний депутат від партії "Голос", спеціально для УП.Життя

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