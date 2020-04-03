Коронавирус в «ЛНР»: от юмора до полного игнорирования проблемы

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То, что происходит прямо сейчас, вокруг нас в реальном времени, напоминает триллер, в котором ты оказался главным героем.

Только в отличие от кино, конец фильма не прочесть в интернете, чтобы узнать, что будет дальше и стоит ли досматривать фильм до конца.

В пятницу официально объявили дистанционное обучение. Прямо с утра всех ознакомили с приказом "министерства образования". Не путать с карантином, это совсем другое.

Три недели февраля все школьники находились на карантине по превышению эпидпорога по заболеваемости ОРВИ, при этом работали все кружки, секции, студии и дома творчества.

Это был очень комфортный карантин, когда ты мог не ходить в школу и тебе ничего не задали, но ходить по старой и привычной схеме на все дополнительные занятия вроде музыкальной школы или спортивных секций.

Сейчас обратная ситуация – школы ввели удалённое обучение, а вот все учреждения дополнительного образования на карантине.

То есть нигде присутствовать лично нельзя. И здесь выходит полная засада – учителя "республики" в большинстве школ пенсионеры, кто счастливо совмещал работу с получением двух пенсий (местной и украинской), особо не напрягаясь о каком-то качестве знаний.

Среди учебного процесса с согласия руководства учебных заведений учителя-пенсионеры исчезали на денёк-другой для прохождения верификации на украинской стороне, а после снова работали.

И все были счастливы: у директора школы голова не болит от того, что нет кадров, родители счастливы, что их детей учит специалист ещё советской школы, а сам учитель откладывает в чулочек честно заработанные, чтобы летом вывести внуков на море за бабушкины накопления.

И жить так, радуясь всему происходящему, можно было бы ещё десятилетиями.

Было бы, как говорят, только здоровье. Но дистанционное обучение предполагает активность учителя – задания, работу за компьютером, дистанционную связь.

И здесь выходит, что для этого нет технической возможности у школ и нужных знаний у пожилых учителей. А часто и желания что-то выкладывать, разрабатывать, проверять тоже нет за эту зарплату.

Многие учителя ограничатся самым простым – номерами страниц для прочтения или номерами упражнений для самостоятельного выполнения.

Дальше – ответственность родителей. Захотят, научат, проконтролируют, заставят детей выполнить. Учитель свою часть дела сделал – задания сбросил.

Странно, что детские сады при этом работают – школьники и студенты оказались наиболее уязвимыми в глазах "правительства", чем малыши.

И ещё многие частные тренеры временно отменили занятия не столько с целью карантинных мероприятий, сколько из страха наказания. Я, мол, повременю с занятиями, чтобы мне не досталось.

"Военные" и "милиция", которые будто бы знают чуть больше остальных, заходя в магазин пугают – с 30 марта всех детей на улицах будем останавливать, а родителей штрафовать, хотя опять же дистанционное обучение не карантин и никаких строгих мер по "республике" не введено.

Очень странные настроения в массах – от юмора до полного игнорирования проблемы.

Есть те, кто считает, что вирус исчезнет чуть только потеплеет ("Где-то же говорили об этом, я сам, вроде, слышал"), есть те, кто продолжает строить планы на летний отпуск и смотрит на всё происходящее только как на политический ход.

Есть и те, кто тотально следит за новостями и пересылает всем ссылки на предсказания провидцев всех рангов и способы самолечения и профилактики вроде перекиси водорода или хлоргексидина.

Причём стоит только чему-то исчезнуть с прилавков аптек, именно это средства в народе называют лучшим лекарством от вируса или лучшей его профилактикой – раз нет, значит, все разобрали по делу.

Начали торговать масками с рук. Наряду с искусственными цветами к Пасхе и саженцами деревьев и растений.

Начали торговать масками с рук

Причём народ берёт больше цветы и саженцы, поскольку маски носят только те, кого обязали их носить по работе – "военных" на посту и работников сферы обслуживания.

К ввечеру масочный режим сходит на нет – усталые продавцы в лучшем случаем просто опускают маски, а так часто их просто нет ни у кого, в чем очень чувствуется отношение людей ко всему происходящему – отсутствие страха заболеть, формальность выполнения приказов.

"Военный" патруль с автоматами в масках на посту. А рядом вышедшие из комендатур и комиссариатов выпить кофе или следующие по делам люди в форме вовсе без масок. То есть приказ выполняется очень криво и очень показательно.

Кстати, с телеэкрана по местному каналу вещания продолжают освещать какие-то выставки, конференции и показы мод – мероприятия массовые и очень мирные.

Очень много слухов и прогнозов, которые ширятся, множатся и преследуют в течение всего дня.

Кто-то, предвидя длительную эпидемию, планирует засаживать плантации огорода всем и побольше – впрок.

Кто-то наоборот показательно равнодушен от того, что не видит смысла суетиться, если мы все равны перед болезнью.

Очень многие видят во всем происходящем схожесть с событиями 2014 года – тот же страх, паника, тотальное чувство тревоги и неизвестность, что будет дальше.

Занятно то, что очень многие вещи происходят с явным опозданием и как бы задним числом.

На официальном сайте новостей "республики" – Луганском информационном центре – всё воскресенье висел анонс культурных мероприятий: выставки, тренинги для детей в библиотеке, клуб настольных игр в кофейне, караоке, живой вокал и многочисленные дискотеки по ресторанам.

К вечеру воскресенья появилось новое объявление о закрытии общепита в ЛНР, которое введено с 28 марта.

То есть не совсем ясно, что из выложенных объявлений последнее – решение о закрытие общепита, куда входят все рестораны, то ли Луганская афиша, обновленная в 21:00 воскресенья, которая предлагает поиграть в боулинг или попеть караоке в одном из ресторанов, который очевидно не входит в систему общепита.

Самое занятное, конечно, при запрете и действующих карантинных мерах по "республике", привезённая в Луганск часть головы Иона Крестителя, анонсируемая из каждого репродуктора.

Идите, прикладывайтесь, пока голову не увезли дальше. И ведь идут, прикладываются, понятное дело, без масок.

И уборщицы в храме тоже без масок и перчаток – протирают тряпкой стекло икон и ларец с частью святой головы.

Вроде, формально всё соблюдается, как и положено – и люди счастливы, и тряпкой после всё протерли.

А под это дело в том же храме раскинута обширная торговля атрибутикой с символикой Иона – иконки, вода, вино, книги, картины и прочее. И от этого тоже странно – как так, может, не слышали о мировой пандемии?

Идите, прикладывайтесь, пока голову не увезли дальше

Если же не включать телевизор вовсе и не читать новостей, жизнь покажется самой обычной – кто-то спешит навести порядок на кладбище, кто-то убирает подворье, кто-то ремонтирует дом.

Какой вирус? Нет, не слышали.

Хотя, нет, боимся. Но "республика" так далеко от всего мира, что верить в плохое не хочется совсем.

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

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