Коронавирус в "ЛНР": паника и страх, но не от неизвестной болезни

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Все, связанные с коронавирусом события в "республике", напоминают эхо – вроде тоже, что и во всем мире, но с заметным отставанием.

Точнее, это не просто эхо, а эхо Москвы, а само эхо, как известно, слышно чуть погодя и не всегда точь-в-точь со сказанным.

По отношению к вирусу всех жителей "республики" можно разделить на два типа: полная паника и полно равнодушие.

Вероятно, есть и середина между этими полюсами, но она не так явно бросается в глаза.

Обычно паникуют те, кто имеет избыток времени. Это офисные работники, имеющие доступ к интернету и не загруженные под завязку на работе пенсионеры и домохозяйки.

Те, кто может целыми днями смотреть, читать и впитывать в себя информацию, щедрыми потоками льющуюся с просторов СМИ.

Если же жить обычно жизнью, забегая в магазин вечером с чёткой целью, не иметь избытка времени на разговоры и интернет, ни паники, ни угрозы вируса можно не заметить вовсе.

Там, где есть хоть немного свободного времени и, хотя бы несколько человек, о вирусе говорят все время.

И ещё усиливают панические атаки многочисленные сообщения друзей, которые, не переставая, шлют ссылки и статистику заболевания и смертности, что сильно угнетает.

Те же, кто занят физически, кто работает в привычном темпе, обычно узнает всё позже остальных и с большим удивлением – он-де и не заметил, что вокруг что-то не так.

И это тот самый парадокс – один человек успел скупить весь ассортимент аптеки и всю гречку, а другой и не знал, что что-то угрожает его жизни и здоровью.

Никакого карантина в "республике" нет.

Но при этом отменены все детские внеурочные мероприятия – спортивные секции, музыкальная школа, занятия в домах творчества (в народе – дома пионеров). Условно, до окончания весенних каникул.

Частные секции и кружки продолжают занятия, будто бы нелегально и на свой страх и риск – официально все детские занятия по "республике" отменены.\

Кстати, карантина нет и в школах – там просто плановые весенние каникулы.

Школьники путают каникулы с карантином и радостно сообщают всем, что ура, карантин!

Потому что и то, и другое означает возможность чуть дольше спать и не ходить в школу.

Правда, прощаясь перед каникулами учителя, прощались едва ли не до мая, давая задания на все каникулы, но это тоже из области панических атак.

Все другие учебные заведения продолжают работать в штатном режиме.

Негласно все вузы приготовили задания для дистанционного обучения на случай введения карантина.

И из области слухов, говорят, что карантин не вводят потому, что не знают как оплачивать его работникам системы образования.

Отменены все массовые мероприятия вроде представлений в цирке или кукольном театре. Но при этом концерты в филармонии идут с какой-то странной пометкой до 100 человек в зале.

Самое занятное, что вместе с тем открыли паломничество и приложение верующих к части святой головы Иоанна Крестителя, прибывшей в Луганск.

Если вы живёте взрослой жизнью рабочего человека, этой отмены детских мероприятий вы просто не заметите, а к комендантскому часу и пустым по вечерам улицам в "республике" привыкли за последние пять лет.

То есть взрослый человек, живущий в режиме работа-дом даже не поймёт, о каком карантине идёт речь.

Увидеть человека в городе в маске можно примерно одного на полтыщи человек. И если в коллективе кто-то одел маску, он даже слегка оправдывается за это.

Маски обязали иметь при себе весь медицинский персонал больниц.

Рассказали как часто их менять, как носить и, самое главное, что их наличие проверит санстанция. И если масок не будет, будет кирдык руководству.

Поэтому в последние выходные маски усиленно шили дома как и научили – из шести слоев марли. И не столько для своей безопасности, сколько для того, чтобы не влетело от начальства.

В самих медицинских учреждениях маски носят не чаще, чем раньше и больше по желанию, тем самым показывая, что отношение к угрозе вируса в "республике" довольно легкомысленное.

Из рисков – всех кашляющих в медицинских учреждениях отправляют в специальную изолированную комнату для тщательного досмотра.

В массах шутят, зашёл за анализом или справкой, будь добр, не поперхнись, чтобы не впаяли ненужный диагноз.

Ширятся слухи о чудесах перекиси водорода и хлоргексидина, которыми то ли можно вылечить вирус, то ли предостеречь.

И стоит чему-то только пропасть с аптечных полок, именно этот препарат в народе и называют панацеей от вируса.

Из слухов и страхов – многие боятся, что вирус не смогут правильно диагностировать в "республике", а истинная ситуация замалчивается.

И здесь же обратная сторона – пережив войну, многие стали больше бояться блокады, голода, дефицитов.

Всю прошлую неделю народ усиленно скупал муку, растительное масло, хозяйственное мыло, туалетную бумагу.

Такой паники не было накануне лета 2014 года, но тогда был вариант выехать, чтобы переждать где-то войну.

Сейчас такой возможности нет – "республика" закрыла границы.

Хотя и здесь есть ряд поправок – через границы доставляются продукты питания, и пересечь границу с Россией можно по паспорту гражданина РФ даже с пустующей графой о прописке. Вроде того, что ты возвращаешься домой.

А вернуться назад можно по паспорту гражданина ЛНР с местной пропиской – тоже домой, уже в "республику".

И ещё продолжается выдача российских паспортов. И для принятия присяги всех желающих вывозят в Россию.

В общем, закрытые границы понятие очень условное, закрыты они точно не на висячий замок.

В чём действительно проблема, так это в выезде для верификации на территорию Украины.

Для снятия денег есть многочисленные коммерческие центры на территории "республики", а вот вопрос прохождения верификации для многих пенсионеров остается открытым.

Но здесь есть два варианта – или кто-то сможет сильно заработать на этом, придумав способ прохождения верификации дистанционно, или сроки верификации действительно продлят.

А страх потерять украинскую пенсию для пенсионеров гораздо сильнее страха заболеть чем-то неизлечимым, поэтому каждый из них вопреки карантину или угрозе мировой пандемии готов идти в Украину в любой момент.

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

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