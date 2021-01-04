Коронавірус та його неврологічні наслідки. Пояснення лікаря

Вчені з різних куточків світу вже неодноразово ділилися результатами своїх досліджень щодо того, що коронавірусна хвороба має неврологічні симптоми.

Як під час перебігу захворювання, так і серйозні наслідки після одужання.

Давайте розберемося в цій темі детальніше.

Реклама:

До зараження

Звичайно, що локдаун, потреба в самоізоляції та хвороби близьких не додають жодній людині здоров’я.

Наш мозок в цей період знаходиться в стані постійного стресу. А, коли людина постійно переживає, тривожиться та знаходиться в стані паніки, погіршується робота мозку.

Треба розуміти, що постійний вплив стресу на мозок руйнує зв’язки між нейронами і змінює розмір префронтальної кори, яка відповідає за концентрацію, здатність приймати рішення та соціальні зв’язки.

В результаті порушується пам’ять, увага, вміння оперативно приймати рішення та прораховувати свої дії на декілька кроків вперед.

Реклама:

Крім того, постійний стрес змінює гормональний фон людини та знижує її імунітет. Тому, знаходячись в стані хронічної тривожності, ризик захворіти на коронавірусну хворобу (та інші сезонні хвороби) підвищується в рази.

Що робити: старайтесь читати якомога менше негативних новин, знаходьте справи, які вас розслаблюють та частіше спілкуйтесь із приємними вам людьми (хоча б у Zoom).

Головне, не треба знімати стрес алкоголем, адже це не допоможе, а тільки ускладнить існуючу проблему.

Що відбувається під час гострого періоду захворювання

У деяких хворих на COVID-19 дійсно спостерігаються неврологічні симптоми.

Це – головний біль, біль у м’язах (ломота), постійне відчуття втоми.

Також можна зустріти втрату нюху та смаку, що також є проявами порушення роботи відповідних нейронних центрів у мозку.

Як правило, ці симптоми швидко минають та робота нервової системи повертається до свого нормального стану. Тому в цьому випадку переживати не треба.

Рідше зустрічаються складніші неврологічні симптоми: втрата свідомості, судоми, порушення координації рухів.

Ще рідше під час цього захворювання розвиваються менінгіти або енцефаліти.

Також може бути ризик розвитку інсульту (через той факт, що коронавірус сприяє утворенню тромбів), саме тому COVID-19 навіть у легкій формі слід лікувати під наглядом лікаря.

Головне, не треба знімати стрес алкоголем. Фото maurus/Depositphotos

Важливо: треба розуміти, що важкі неврологічні прояви під час коронавірусної інфекції бувають у невеликого відсотка пацієнтів, як правило, з важким перебігом хвороби.



Насправді вірусу не так просто проникнути у мозок людини: на його захисті стоїть гематоенцефалічний бар’єр, який не дає вірусам, бактеріям, токсинам та іншим шкідливим речовинам, проникнути у наш мозок. Тому без паніки.

Цікаво: іспанський грип, який вирував у світі в 1918-1920 роках також давав ускладнення у вигляді енцефаліту.

Взагалі, будь-який агресивний вірус може давати такі наслідки. Так що коронавірус точно не перший.

Також треба не забувати, що коронавірус, в першу чергу, є небезпечним для легень та досить часто, як наслідок, порушує оксигенацію (рівень кисню) у крові.

І, звичайно, цей процес негативно вливає на мозок та може призвести до тяжких наслідків (мозок поглинає 20% від всього кисню, який потрапляє в організм людини).

Щоб цього не допустити, під час хвороби потрібно вимірювати сатурацію крові, адже гіпоксія може почати свій розвиток, коли людина все ще почуває себе добре і навіть не підозрює, що щось може піти не так.

Пам’ятайте, якщо ваша сатурація падає нижче 94, треба негайно звертатися до вашого лікаря.

Саме стан гіпоксії мозку призводить до ситуацій, коли люди під час перебігу хвороби впадають в депресію, страждають від панічних атак та навіть можуть думати про самогубство.

Саме тому в розвинених країнах у важких випадках лікування коронавірусної інфекції беруть участь і лікарі-неврологи, які можуть своєчасно доповнити план лікування.

Неврологічні наслідки коронавірусної інфекції

Все більше досліджень показують, що коронавірус досить часто залишає неврологічні наслідки, з якими людині доводиться жити від декількох тижнів до декількох місяців.

Треба зазначити, що ці наслідки можуть з’явитися навіть у тих, хто перехворів на легку форму коронавірусу.

Найчастіше це: відчуття втоми, біль в суглобах, біль в грудині (без наявної пневмонії).

Крім того, можуть спостерігатися порушення пам’яті, проблеми зі сном, порушення концентрації уваги.

Також наслідки коронавірусу можуть проявити себе у вигляді тривожних станів та депресії.

Треба розуміти, що повний спектр наслідків від COVID-19 нам ще доведеться вивчати, і на сьогодні ніхто не дасть відповідь на питання: "Як захистити себе?".

Поки що важливо спостерігати за собою, і якщо ви відчуваєте наслідки коронавірусу, не бійтесь звернутись до лікаря.

Хоча на сьогодні медична не може запобігти виниканню не досить приємних наслідків коронавірусної інфекції, але вона точно може допомогти подолати їх.

Катерина Яценко, лікарка-невролог, кандидатка медичних наук, членкиня Української Асоціації боротьби з інсультом, членкиня Всесвітньої Федерації з нейрореабілітації (WFNR), членкиня Європейської Медичної Асоціації (EMA), спеціально для УП.Життя

Титульна світлина AndrewLozovyi/Depositphotos

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.