20+ важливих родинних психологічних текстів УП.Життя, які ви могли пропустити у 2020 році

З Новим 2021 роком!

Сподіваємось він буде кращим, за попередній.

Якщо у минулому році ви були надто зайняті й пропустили якусь з наших публікацій, то радимо почитати цю добірку – тут ми зібрали все справді важливе.

Реклама:

2020-м напевно розпочався відлік для нового покоління – ковідіалів.

Тож у цьому році ми розбирались у теорії поколінь. Зокрема, у тому, наскільки вона актуальна для сучасного світу.

Цю теорію часто критикують через відсутність емпіричних даних.

Кажуть, що її автори не врахували індивідуальні характеристики, що впливають на життя людей, а їхні узагальнення – всесвітнє зло. Та й люди можуть відчувати себе не на свій вік, чи поділяти цінності іншого покоління.

Ви бумер, міленіал чи з покоління Z? Пропонуємо вам також пройти тест та визначитись.

"Іксів" називають latchkey kids – діти з ключами. Фото Wikipedia/Superbass

Знайшли себе?

Реклама:

Якщо ні, то можливо у вас хибна самоідентифікація.

Як відновити правильну та чому це важливо ми обговорювали з практичним психологом Катериною Гольцберг.

"Дитину в сім’ї увесь час хвалять, кажуть, яка вона виняткова. Тато постійно програє малюку в шахи, щоб він не засмучувався.

А потім дитина приходить в колектив і не розуміє, чому навіть найслабший шахіст у нього виграє.

Його, вибачте, тупо обманювали, давали помилкове "Я". А він його вже засвоїв", – це лише одна з влучних цитат експертки.

Якщо ваша цікавість до своєї особистості, характеру та інтелекту не згасає, то пропонуємо також переглянути матеріал про психологічні тести онлайн.

Тут ми пояснювали, як дізнатися про себе більше і випадково не стати адептом психологічних "гороскопів".

"Якщо у людини є цікавість до сфери психології і схильність рефлексувати, то можна проходити будь-які тести і їх результати мати за орієнтири", – переконує психологиня Марина Царенок.

2020 рік був складним саме на орієнтири.

Пандемія коронавірусу, тотальний локдаун та послаблений карантин змінили наші усталені ритми життя.

Хтось звик працювати понад 10 годин і його це влаштовує, а комусь повні 8 – це вже надмірне навантаження.

Чи вдається вам тримати баланс роботи та особистого життя?

Дайте відповіді на 12 питань тесту, щоб зрозуміти, що можливо досягнення цього не потребує кардинальних змін.

Можливо, вам просто необхідно втекти від вигорання чи почати практикувати медитації.

Або повернути у своє життя регулярний секс.

Про важливість останнього у подкасті "Температура – нормальна" розповідав нейрофізіолог, кандидат біологічних наук та співзасновник освітньої та нейротехнологічної компанії Beehiveor Віктор Комаренко.

"Завдяки сексу наш мозок краще проявляє свою пластичність, що може впливати на ефективність його функціонування", – запевняв експерт.

Також він розповідав про "гострий та хронічний секс", про те, як ми обираємо партнера та що альфа-самці програли сім'янинам.

До речі, про сім’ю.

Цього року дуже багато людей відчували посилений стрес через постійне перебування кількох поколінь разом у чотирьох стінах, відчували страх за здоров’я рідних та нервували з приводу дистанційного навчання дітей.

Цього року багато родин відчували посилений стрес. Фото vova130555@gmail.com/Depositphotos

Для деяких родин навіть гостро стояли питання подружніх зрад та як не розлучитися в часи коронавірусу.

У цій ситуації багато пар також почали активніше відходити від традиційної патріархальної моделі сім’ї, коли чоловік заробляє гроші та приймає всі важливі рішення, а дружина виконує домашню роботу і доглядає за дітьми.

Для когось пандемія примусово ввела моду на партнерські стосунки в родині, адже понад 9 місяців не може так бути, що хтось один "тягне" увесь побут.

А, і ще про 9 місяців 😉

Вже почали народжуватися діти пандемії, вже згадані ковідіали.

Сподіваємося, що COVID-19 вагітним не додав нових страхів. У цьому році ми тільки розібрали вже існуючі прикмети та забобони породіль. Нам допомогли етнографиня Тетяна Пошивайло, перинатальна психологиня Наталія Мовчан, дитяча лікарка Лідія Бабич та гінекологиня Ірина Лучицька.

Разом зі спеціалістами ми також детально розібрали тему післяпологової депресії.

Зараз теми батьківства часто обговорюють у медіа та спільнотах.

Проте повного розуміння та системного розв'язання проблем все ще немає.

Й досі лунають коментарі про те, що це все не більше, ніж примхи та забаганки, а якщо ви вирішили народити дитину – то це було суто ваше рішення, і не варто потім жалітись на наслідки.

"Зараз існує тенденція хейтерства мам.

Є якісь умовно правдиві уявлення про те, якою має бути жінка, і вони нав'язуються і суспільством, і іноді навіть психологами, на мій жаль.

Навіть з'явилися такі меми, досить образливі: занадто піклуєшся про дитину – "яжемать", не надто піклуєшся – "кукушка".

Абсолютно чужі люди чомусь вважають за можливе іноді сказати таке матері. Будь-яке якесь відхилення від представленої людиною норми є приводом для вторгнення в особистий простір", – зазначала Катерина Гольцберг, яка також допомогла нам розкрити тему "Як не розчинитися у материнстві".

Останнє для багатьох було складним завданням, адже під час карантину батьки стали проводити з дітьми дуже багато часу.

На жаль, зараз існує тенденція хейтерства мам. Фото HayDmitriy/Depositphotos

А після заборони відвідувати дитячі майданчики та взагалі виходити на вулицю без потреби, діти вдома часто перетворювалися на проблеми – їм не вистачало руху та простору, щоб виплеснути свою енергію.

Тож цього року ми висвітлювали також теми гіперактивності та агресії у дітей. Не завжди ці стани пов’язані з чимось патологічним, головне знайти правильного спеціаліста, який допоможе розібратися.

Інколи просто потрібно направити енергію дитини у правильне русло. З цим, наприклад, можуть допомогти корисні мобільні ігри та YouTube-канали для дітей.

Головне не забувати, що всі ми колись були дітьми, та не перетворюватися на токсичних батьків.

"Це батьки, які травмують своїх дітей.

Така поведінка отруює стосунки, завдає дитині біль на емоційному чи фізичному рівні", – розповідала психологиня Світлана Шумська у тексті на цю тему.

Чому батьки стають токсичними? Як розпізнати цю "отруту"? Що допоможе її побороти?

Прочитайте справді корисний текст та пройдіть тест, щоб перевірити себе.

І ви ніколи не скажете у новому 2021 році дитині "Якщо будеш вередувати – залишимо тебе тут", "Не засмучуй маму чи тата" та ще 13 поганих фраз, які варто забути всім батькам.

З новим роком! Нехай він буде роком вашої родини)

P.S.: І даруйте подарунки правильно 😍

Ольга Ситнік, головний редактор УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.