Идея: создать для ребенка свою маленькую школу. Надо ли и что за этим стоит

Катерина Ботвинник освітня активістка, співзасновниця "Боже, вільна школа"
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9 січня 2021

В 2017 году мы с друзьями создали для своих детей собственную среду обучения.

Назвать её школой сложно, потому что это скорее просто пространство, в котором собираются семьи со схожим подходом к воспитанию (или его отсутствию) и применяется народный принцип: "Чтобы воспитать одного ребенка, нужно целое село".

Вот у нас такое "своё село", такое детско-родительское сообщество, правда, в городе.

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С равной частотой в мою голову приходят диаметрально противоположные мысли по этому поводу. То: "Заварили кашу на свою голову!" То: "Какое ж это счастье!".

Если вам интересно, откуда растут ноги у этой биполярочки, читайте дальше)

Я очень радуюсь тому, что сейчас подобных проектов множество. Знаю, что они вызывают очень противоречивые чувства, от искреннего восторга до адского раздражения.

Расскажу, чем руководствуются люди, создающие их, и с чем сталкиваются.

Если вы водите детей в аналогичное сообщество или задумываетесь о том, чтобы сотворить свою небольшую школку, почитайте!

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Начну с того, что из всех способов зарабатывания денег, которые мне довелось испытать в жизни, идея зарабатывать их в формате маленькой школы кажется мне самой смешной! 

Если б мы создавали её ради денег, мы были бы невероятно разочарованы.

Если школа окупается, это уже прекрасно. Большинство же подобных проектов требуют от основателей гигантских вложений: сил, энергии, денег и нехилой стрессоустойчивости.

Наша национальная забава по пересчету денег в чужом кармане очень актуальна в случаях со школами.

Ошибка, которую делает большинство: умножают стоимость участия в проекте на количество участников и думают: "Нуууу, и куда они только девают столько денег?!"

Никто не трудится тщательно прикинуть расходные статьи. Это же не так весело.

Часто и сами основатели школ не представляют этой бездонной ямы. А потом эту яму компенсируют собственными "сверхусилиями" и бесплатными услугами.


Так чего же ради всё это начинать?

Что же получают основатели проектов взамен? Ради чего не спят ночами и латают бюджеты?!

Только не говорите: "Ради детей!". О нет! Это путь ведущий в очень грустный тупик.

Как только вы говорите кому-то: "Я делаю это ради тебя", следующей станцией рано или поздно будет обвинение: "А ты даже не…!!!". Это деструктивно.

Опишу то, что получает основатель школы сугубо эгоистично. Только для себя любимого.

Сообщество

Со всеми его невероятными активностями! Поездки, походы, игры, мастер-классы…

Поверьте, если вы стартуете школу, жизнь вокруг вас будет кипеть и булькать, и главное – вы будете окружены единомышленниками, которые вам небезразличны.

Вы с удивлением заметите, как сильно привязались к чужим детям, как радуетесь им, как увлеченно наблюдаете за ними, как ждёте в гости их родителей, как благодарны вы повару…

Если вы создадите школу, жизнь вокруг вас будет кипеть и булькать

Вы будете в самом центре шумного, сложного и любимого вами комьюнити. А ведь привязанность и благодарность именно с нашей стороны делает нас счастливым, как правило, гораздо больше, чем любые лавры и реверансы в нашу сторону.

Правое дело

Как ни пафосно это звучит, но школа наполняет нашу жизнь смыслом. А наполнить этот стаканчик – задачка не из лёгких.

Школа даст вам, возможно обманчивое, но очень приятное ощущение, что вы приобщились к чему-то стоящему, важному!

Это дорого стоит и легко не даётся.

Второе детство

Никогда не поздно быть счастливым ребенком! Можно организовать себе это в жизни дважды, трижды и т.д.

Вы сможете играть, дурачиться, наряжаться, петь и плясать среди бела дня совершенно легально, и поводов для этого у вас будет предостаточно.

Вы сможете перечитывать "Одиссею капитана Блада" вместо книг о личной эффективности и никто (даже у вас в голове) вас не осудит. 

Лаборатория самоанализа

Вы сможете выяснить, что же вы на самом деле любите делать. Себе труднее всего признаться в этом. Это большая внутренняя работа.

Чистоты эксперимента достичь очень сложно, потому что вмешиваются всевозможные суждения о хорошем и плохом, чаще всего навязанные извне.

Если вы делаете то, что любите, дети к вам присоединятся

Вот в школе есть индикатор. Если вы делаете то, что любите, дети к вам присоединятся добровольно, будут торчать вокруг и наблюдать, а то и решат поучаствовать.

Если то, что не любите – тогда не ждите их, даже если здорово притворяетесь перед самим собой, детей не обманете)

Список можно продолжать, но это мой личный ТОП.

А теперь тёмная сторона силы. С какими острыми углами вам предстоит столкнуться…

💔  Ваша школа не будет идеальной

Вы сможете транслировать красивую картинку, но сами вы будете замечать все недочеты и сложности!

Так что, если у вас есть недалеко чей-то готовый проект, в который вы можете влиться, но вас там не всё устраивает, оставьте идею о том, чтобы сделать собственную идеальную для вас школу.

Знайте: в вашей школе вас будет не устраивать очень многое! Постоянно! Это не значит, что она будет хуже, просто изнутри куда виднее…

💔  Предположительные потребности

Создавая школу, вы будете думать о том, какие потребности есть у семей. Какие боли и чаяния?

Так вот, этого делать не стоит. Это всё равно, что считать задачку о шарообразном коне в вакууме!

Потребности каждой семьи отличны, они не усредняются! В это трудно поверить в теории, но на практике это не вызывает сомнений.

Более того, в каждой семье потребности каждого участника отличны. Чаще всего потребности ребенка кардинально не совпадают с потребностями родителя, потребности двух родителей одного и того же ребенка могут страшно разниться. Весь этот веер потребностей удовлетворен быть не может!

Мы для себя поставили в приоритет счастье. Потому что, если в вопросе "Каким я хочу быть? Каким хочу видеть своего ребенка?" убрать все слова и оставить одно, то это будет "счастливым".

Но это очень нелинейно и сложно. И возмутительно, если вы хотите сосредоточиться на академической составляющей обучения. Очень у небольшого процента людей счастье лежит в плоскости освоения школьной программы на идеальном уровне.

💔  Правило "супа"

Я сама училась в школе, созданной группой родителей, моя мама была вовлечена в процесс по самые уши.

Так что, начиная свою школу, я ещё из своего детства вспомнила "правило супа". Вам придется очень беречь баланс в собственной семье. Потому что в школе всегда есть дела поважнее, чем сварить дома суп.

Вам придется очень беречь баланс в собственной семье

Представьте, что прорвало трубу и там льется вода… Какой, к чертям, суп?!

Или семья хочет уйти из школы, а ребенок только-только оправился от травмы и ему просто живительно это пространство, и вы несетесь бегом, ищете варианты, пытаетесь разобраться, предлагаете платить за него сами и т.д… У супа никаких шансов.

А в школе постоянно есть что-то очень важное. Так что вам придется всеми силами защищать и отстаивать свой домашний суп, защищать от себя же!

💔  Соседский сад

В нём, как известно, трава зеленее.

И, читая чужие публикации, изучая чужой опыт, вам непременно захочется утащить всё это себе и срочно у себя сделать такую же зеленую траву.

Мне не отговорить вас от этой затеи, но хотя бы постарайтесь наиграться в это как можно быстрее.

Держите руку на пульсе. Прислушивайтесь к состоянию сообщества: хватает вам воздуха, чтобы наслаждаться тем, что происходит, рефлексировать, или вы, как загнанные лошади, несетесь без остановок, чтобы всё успеть?

Вот это топчик минусов.

Таков мой личный опыт, и он резонирует в сообществе рисковых основателей школ по всему миру. Кстати, это тоже отменное сообщество, вызывает привыкание)

Надеюсь, эта иллюстрация помогла вам представить себя на месте "скулмейкера", оценить прелести и ужасы нашего городка и сформировать своё отношение к маленьким отчаянным, всегда неидеальным школьным проектам.

В тайне надеюсь, что плюсы для кого-то перевесят минусы и нас станет больше!

Екатерина Ботвинник, образовательная активистка, волонтер команды "ВільнОсвіта", соосновательница "Боже, вільна школа", специально для УП.Жизнь

Все фото предоставлены автором

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