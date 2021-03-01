Реванш корупції в медицині: депутати хочуть віддати скандальній лікарні мільйони

18 лютого пацієнтська спільнота отримала надсумну звістку – їх знову грабують.

Що саме відбулося?

Верховна Рада у першому читанні підтримала проєкт закону №4649, який забирає 140 млн грн у 3 000 медичних закладів по всій Україні та передає ці гроші на одну єдину лікарню – на Київську міську клінічну офтальмологічну лікарню "Центр мікрохірургії ока".

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Гроші забирають у лікарень, які надають допомогу хворим на онкологію, пацієнтам з інсультами, інфарктами та породіллям у пологових будинках.

Чому це грабунок всіх пацієнтів?

З квітня 2020 року вся медична система в Україні увійшла в програму медичних гарантій, фактично до другого етапу медичної реформи.

А це означає, що в Україні мали перестали існувати привілейовані медичні заклади, які фінансуються по окремим програмам та закритим статтям.

Для всіх медзакладів почали діяти загальні правила: медзаклад укладає контракт з Національною службою здоров’я України, яка платить закладам за реальний обсяг наданих послуг пацієнтам.

Формула фінансування будь-якої лікарні проста – кількість послуг, наданих пацієнтам = обсягу фінансування лікарень.

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Центр мікрохіргії ока має три договори з НСЗУ на надання медичних послуг. За ними центр з серпня по грудень 2020 року отримав 12,8 млн грн, з яких в кінці року повернув 759 тис. грн.

Це означає, що попит на послуги цього медичного закладу задовольняється фінансуванням на рівні 12 млн грн.

У 2019 році Центр мікрохірургії ока отримав 53,4 млн грн бюджетних асигнувань.

Виникає логічне питання – звідки взялась потреба в майже 140 млн грн у закладу з сумнівною репутацією?

Корупційні скандали навколо Центру мікрохірургії ока

Навколо Центру мікрохірургії ока завжди точилися корупційні та навіть кримінальні скандали.

У 2014 році з Центру масово почали звільнятися лікарі. Як пояснювали самі медики "через постійно зростаючий тиск на колектив з боку керівництва".

Колишній керівник Центру Сергій Риков у квітні того ж року ліквідував чотири відділення Центру, лікарі яких надавали допомогу потерпілим на Майдані всупереч наказам керівництва клініки і були не згодні з невиправданим завищенням цін на офтальмологічні операції.

Звільнені лікарі почали відстоювати свої права в судах та гучно говорити, про корупційні схеми в стінах Центру. Вони ініціювали аудит закладу.

Аудит провів Департамент фінансів КМДА. 16 грудня 2014 року керівник Центру Сергій Риков звільнився за згодою сторін, щоб уникнути відповідальності за виявлені порушення.

Під його керівництвом ціни на витратні матеріали для пацієнтів завищували у 3 рази, умисно скорочувалась кількість прооперованих хворих за рахунок платних послуг (у 2 рази), Центр зазнав збитків на 38 млн грн.

В лютому 2015 року Центр очолила Любов Денисюк (чинна на сьогодні керівниця), незважаючи на її причетність до корупційних схем, організованих Риковим.

За її керівництва продовжувалися звільнення лікарів та навіть з'явилася інформація, що одного з незгідних з політикою керівництва жорстоко побила охорона Любові Денисюк. Лікар опинився на лікарняному ліжку.

До речі, Любов Денисюк має досить непогані статки. Вона задекларувала: будинок на 240 м. кв. під Києвом; квартиру в Києві 109 м. кв; квартиру в Болгарії 101 м.кв. з гаражем (дата набуття 10.01.2012); $20 тис. готівкою та автомобіль Toyota Prado 2010 року (придбаний у 2012).

То чому депутати віддають 140 млн грн цій лікарні?

Це риторичне питання, яке варто ставити народним депутатам, які лобіюють спеціальний статус та надвелике фінансування для Центру мікрохірургії ока.

А саме депутатам від партії "Слуга Народу" та "Батьківщини": Валерію Зубу, Артему Дубнову, Оксані Дмитрієвій, Вікторії Вагнєр, Анні Пуртовій, Олександру Абдуліну, Юлії Тимошенко, Сергію Соболєву та Костянтину Бондарєву.

Законопроєкт №4649 авторства цих депутатів відбирає у 3 000 медичних закладів, які чесно працюють через прозорі механізми НСЗУ, 140 млн грн.

Тобто, в цих закладах пацієнти недоотримують безоплатних послуг в рамках Програми медичних гарантій.

Документ руйнує принципи справедливості, єдиних правил для всіх лікарень та логіку бюджетоутворення на рівні держави.

Якщо законопроєкт приймуть у другому читанні, то лікарні зможуть у ручному режимі "віджимати" кошти з державного бюджету через депутатів-лобістів.

Закладам буде достатньо мати "своїх депутатів", які "виб’ють" необхідне фінансування.

Це навіть не повернення до совєтських часів, це встановлення повної анархії в медичній системі та реванш масштабної корупції!

Інна Іваненко, виконавчий директор БФ "Пацієнти України", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина alexstockphoto21/Depositphotos

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