Заметки из "ЛНР": местный шик и китч

Анна Восточная Луганск, специально для УП.Жизнь
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10 квітня 2021

От редакции: Автор этой колонки публикуется под псевдонимом в целях безопасности. Публикации в рубрике "Погляд" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора.

Местный китч – возможности и деньги, друзья и гибкость взглядов. Это как большие мобилы когда-то, как длинные тачки, как цепи на шее в палец толщиной.

Местный шик – это сказать кому-то, что в Одноклассниках есть друзья и с того, и с другого берега, а Олежка Акимов (именно Олежка) вообще, то ли первая любовь, то ли сосед по парте. 

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Местный шик – назвать дочь Николь, Ева или Амалия. Не меньше. Она "малая" для всей семьи, но при этом Николь.

Отец девочки может быть охранником в супермаркете, но дочь они с женой Илоной назовут с дальним прицелом на лучшее будущее. И будут называть её принцессой, не смотря на все реалии за окном, на отсутствие воды в хрущевке на востоке, на низкую заработную плату и такую же низкую линию горизонта за окном.

Местный шик – это съездить на российское Азовское море

Местный шик – выложить в Instagram внезапно серию фото со своего отдыха в Турции.

Чтобы никто не знал, что ты уезжал так далеко, а ты выпрыгнул как черт из табакерки.

Ты в бикини в красивой и чертовски неудобной позе, непременный коктейль в руке и рядом твой парень, которому слегка неуютно от образа богатого любовника в резиновых шлепанцах (а что такого, удобно ведь?).

И ничего, что прилетели вы всего на три дня, что дальше границ отеля ничего не видели, что добирались через старый мост на Станицу с толпой умирающих стариков, что все было черти по какому в той странной дороге, но именно этими фотографиями ты утерла нос всем – коллегам по Первому коммерческому центру, соседям и бывшей девушке твоего парня.

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Местный китч – это сказать небрежно о том, что у тебя есть человек, который носит тебе твои покупки из Украины. И дочку ты одеваешь не на местном рынке, а никак не меньше фирменных и брендовых бутиков с экологическим качеством материалов. Покупаешь все в Интернет-магазинах, а покупки тебе приносят из Украины.

Местный шик – это твои свободные выезды в любую сторону. То есть незапятнанная репутация. То есть чистый паспорт и полная свобода действий. 

Местный шик – это поехать летом на море. Пусть не всей семьёй, но отправить туда жену и малого. Сам-то не заработал на отдых никак, но жену на море отправить смог. 

Местный шик рассказывать кому-то как поехали на российское Азовское море. Впервые за шесть лет.

И от робости перед такой поездкой с собой брали все – миски, крупы, масло, куриные окорока. Все! Багажник был под завязку. А там, оказалось, все есть. Не нужно было тащить те же губки и моющее с полным багажником продуктов.

И денег хватило всего на пять дней отдыха, но какой это был отдых – освоились сразу, и вообще именно в этом месте отдыхает вся Москва не смотря на Азов. И наши слились с толпой, было их даже не отличить, и никакого стресса не было совсем. 

Местный шик – это рассказывать кому-то о том, что ребёнок учится и здесь, и в Украине. В школе или в вузе. Но учится. Легко, кстати, без проблем.

И все не такие продуманные вздыхают рядом – вот, блин, красавчик, сможет выбрать себе будущее. 

Местный шик, как сливки на торте, – это сказать невзначай, что оздаравливаться ездишь в санаторий. В Трускавец – попить водички. 

И все вздыхают завистливо – откуда гривна, и ещё столько. 

Здесь размеры бизнеса роли не играют вообще, главное иметь этот самый бизнес

Шик – иметь свое дело. Не важно вообще, какое. Тапки продавать или стричь кого-то. Фишка в том, что свое. Бизнес.

Кстати, здесь размеры бизнеса роли не играют вообще, как и твое в нем участие. Если ты с красным лицом стоишь на рынке в своей точке – тоже бизнес. Или если ты и столяр, и бухгалтер, типа, в своем цеху. И ночуешь там, и работаешь больше остальных. Но это тоже бизнес. Важно только то, что бизнес есть, он тебя кормит. 

Шик – это гривна. Это возможность пополнять телефоны, это возможность оплачивать что-то ТАМ. Шик в лекарствах, которые можно привозить из Украины. А с ними чай, стиральный порошок, запчасти. 

Шик быть независимым человеком. Не тем, кто, подрывая здоровье, бегает по кругу по запертым квартирам выехавших детей и тянется оплачивать их, чтобы помочь.

Шик в независимости. Когда пожилая подружка говорит о том, что может выехать в любой момент, что ей не нужно для этого искать кого-то остаться в доме, искать кого-то, кто останется с лежачей матерью, кто будет вместо неё.

Это возможность жить на свои средства где-то так, как хочется – с выездами, с возможностью иногда потакать своим кулинарным капризам.

Местный шик – ходить в спортивном костюме кремового цвета в любую погоду, носить ухоженные волосы распущенными и иметь нарощенные ногти. Говорить "У меня есть девочка, которая меня стрижет". Тоже ведь шик, ещё какой.

И в этом костюме полудиванного формата можно и на парад, и в цирк, и ребёнка отвезти в школу. Да куда угодно можно, потому что это своего рода местный стиль, доступный не всем.

Местный шик – носить ухоженные волосы распущенными

Местный шик – не спешить на работу по утрам и с работы домой вечером.

Иметь деньги просто откуда-то (с денежных переводов мужа, пенсии родителей), но при этом иметь возможность не работать с утра и до ночи.

Местный шик – иметь деньги. Не с запасом, а просто, чтобы купить ребенку лекарство, если он заболел. Не бежать занимать, а доставать свои кровные.

Местный шик – жить. С уверенностью, что живёшь хорошо. На зависть. Не хуже тех, кто уехал, а, может быть, даже лучше. 

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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