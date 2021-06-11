О проблемах в "ЛНР"

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Ранг проблем здесь у каждого свой. Что-то, конечно, пересекается, но одну общую на всех проблему назвать сложно.

Те, у кого распались семьи, самой основной проблемой называют одиночество.

В основном это старики, у кого выехали дети.

Если пожилой человек ещё активен, он ездит к детям сам, если стар или дети очень далеко – живёт от встречи к встрече.

В дни приездов детей старики бодрятся – в их домах шумно, дети стараются помочь, что-то отремонтировать, решить скопившиеся проблемы.

А так – живут тоской, питаются воспоминаниями. И денег без украинской пенсии впритык хватает, конечно, ни о каких ремонтах и речи нет, только за коммунальные заплатить и на скромное питание.

Но спросите, что важно для таких вот брошенных стариков, и они скажут вам, что не война или размер пенсии, а именно одиночество, к которому никак не привыкнуть.

Если семья благополучная, под эти приезды детей копятся деньги и подарки, делаются запасы.

Ранг проблем здесь у каждого свой. Но что-то, конечно, пересекается

И опять же, если семья была благополучной, дети едут домой не гостями, а помощниками – решить скопившиеся проблемы стариков, помочь по дому, что-то починить, свозить их к врачу. Отношения становятся другими в таких семьях, тоска острее, отношения крепче. А ожидание как-то мобилизует, ускоряет жизнь.

Если встречи редкие, раз в год, то первые полгода старик живёт историями и воспоминаниями о прошлом приезде детей. Дробит те дни встреч на фрагменты и проигрывает по секундам, пересказывает ближайшим соседям.

И как-то от таких долгих разлук отношения между поколениями становятся крепче. То ли не до сcор, то ли истосковались за этот год порознь. И то, что раньше раздражало, стало несущественным.

Да и нить эта стала такой тонкой, что дорожить стали намного сильнее встречами и общим прошлым.

У людей среднего возраста проблем ворох – найти хорошую работу, чтобы нормально платили, решить сотню текущих вопросов, подумать о летнем отдыхе для детей. И проблемы все сплошь живые, сегодня на сегодня. Если семья нормальная, в ней нет отговорок: "Дожить бы".

Хотя есть такой местный бзик: зачем делать что-то, если война. Или какой смысл в ремонтах, если не ясно, что и как дальше будет. Большинство всё-таки пытается жить нормальной жизнью, и ремонтирует, и пытается копить деньги. Хотя и ремонты, и накопления из области совсем уж благополучной жизни.

Если в семье выпускники школы, вопросы и вовсе мирные – где ребёнок будет учиться.

Если в России, вопросов к диплому в той же России в будущем не будет, но это слишком дорого. Да и с местной зарплатой ребёнка-студента в России не вытянуть.

Если учить в "республике", то это реально, но куда после с этим дипломом?

Надежда только в том, что за время обучения Россия всё-таки "республику" признает или будут выдаваться российские дипломы.

Главные мысли тут о будущем ребёнка

Украина видится ещё сложнее – украинский язык ребёнок забыл напрочь за эти годы.

Если в семье подходили к будущему ребёнка не спонтанно, лазейки находили – и договаривались, чтобы ребёнок параллельно заканчивал украинскую школу, будто бы дистанционно, и дома занимались по украинским учебникам.

Но таких вот продуманных – единицы. Хотя украинские дипломы в этом образовательном рейтинге вроде дипломов Гарварда – лучшие.

С детьми школьниками проблем и того больше, и все сплошь сиюминутные. Образовательные программы – российские. Требуют по ним так, будто у ребёнка после школы сразу же экзамен в NACA и не меньше.

И сам учитель имеет ярко выраженную тенденцию не столько учить, сколько проверять знания и выносить вердикт. А вердикт ясно какой – знания слабые.

Это вообще из общего заболевания – низкий уровень знаний. И учитель будто не должен сам научить, а после проверить, а проверять начинает уже с низкого старта – вначале в момент тестирования к школе, после уже в процессе обучения.

Готовить ребёнка к школе не признак благополучия, а признак нормы сейчас. Единицы тех, кто идёт в школу в наивной иллюзии, что его там всему научат.

Учитель рассчитывает на полнейшее взаимодействие с родителями – он только выявляет пробелы знаний.

Вполне нормально, когда учитель говорит родителям о том, что их ребёнку нужны дополнительные уроки.

И ещё очень многое выносится на самостоятельную подготовку детей – физика, алгебра, химия. Те предметы, которые не всегда удаётся понять даже с учителем, а уж самостоятельно разобраться в них под силу единицам.

Нормальный вариант брать репетитора параллельно обучению в школе или доплачивать учителю за выполнение вместе домашних заданий.

Вполне закономерный вопрос, куда после идут все те, кто вытянул эту усиленную школьную программу по российским стандартам? Где все те высокие специалисты? Такое впечатление, что никто из них не остаётся в Луганске.

И на фоне всех этих весьма благополучных слоёв современного общества, есть огромный пласт тех, кто, потеряв себя восемь лет назад, так и не нашёл своей дороги.

Это целая армия застрявших во времени мужчин и женщин. Тех, кто был специалистом узкого направления, кто не смог найти работу, кто потерял квалификацию, кто не способен к активным поискам или приспособлению в новом коллективе. Выживают они в основном за счёт работающих членов семьи или пенсии родителей.

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И философия почти у всех заточена под обстоятельства – что я могу сделать?

Находясь в таком перманентном состоянии поиска или разовых работ за эти годы, почти все эти люди уже не смогут работать полный день в коллективе.

Это целый класс потерянных людей, кто злоупотребляет алкоголем, кто живёт случайными заработками, кто винит во всем обстоятельства и войну.

Хотя война та общая проблема, которая объединяет всех. Разве была бы проблема одиночества, если бы из-за войны не выехали дети? Или думали бы родители, будущее в какой стране дать своим детям, если бы не война?

Но при этом к войне так привыкли, что перестали воспринимать её как основную, глобальную проблему.

Да и попробуйте подумать с позиции самого среднего обывателя, какой будет его жизнь без войны?

Уйдёт украинская пенсия, новые документы окажутся недействительными, а вместе с ними дипломы и аттестаты…

Поэтому многие предпочитают думать о проблемах точечно, сегодня на сегодня, сохраняя логику и здравый смысл.

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

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