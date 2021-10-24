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Отдельной темой этой войны могли бы идти судьбы животных. Хороший вышел бы фильм о доброте и человечности – не о людях, а о животных. Ведь, как известно, самого настоящего человека можно разглядеть во взгляде собаки.

Рядом с нами, уезжая летом 2014 года, знакомые попросили своих ближайших к дому соседей кормить когда-никогда их сенбернара. "Киньте ему хоть хлеба иногда".

Псу бы сбежать, сделать подкоп и броситься искать трофейные банки из-под тушёнки и лучшей жизни. А он вырос в этом доме, и, оставшись один, ждал хозяев. А соседи слева и справа тоже уехали – кому есть дело до того старого пса, если и хозяевам до него дела не было. Он дождался своих хозяев и… умер.

Как будто хотел посмотреть им последний раз в глаза, чтобы проститься. Или чтобы сказать, что сберёг их общий дом и без этого хлеба "когда-никогда".

А ещё рядом с нами семья, уезжая, оставила ключи соседям – кормить кроликов и питаться этими кроликами.

Соседи были людьми порядочными и кроликов действительно кормили. Только когда стреляли очень близко, у кроликов шла носом кровь и падали кролики замертво. Так все и ушли, не попав в рагу. И сосед плакал над теми чужими кроликами, как в детстве. Себя было жаль, а тех чужих беззащитных кроликов ещё больше.

Моя приятельница держала домашний зоопарк. Любила животных и жила с ними в полной гармонии. Она уехала с семьёй на море – переждать войну там. Ключи оставила отцу.

Пока была связь, просила заходить кормить её животных, не забывать о них. Этаж девятый, но в тот момент были и свет, и вода. А потом пропала связь, вода, свет… И в октябре, вернувшись, она нашла животных мёртвыми по всей квартире. Отец открыл клетки, выпустив всех…

Какие претензии к нему – стреляли, не было воды, этаж последний… Здесь самому бы выжить, что уж добираться в другую часть города к животными. Победил страх за свою жизнь – это и понятно. А квартира с животными была без стёкол от взрыва и полная мумий редких пород животных…

А у нас куры падали замертво от этих страшных ба-бахов. Когда так говоришь: "Ба-бахи" будто бы и не страшно. Но курей было жаль.

Глупые птицы сами не понимали, что с ними. Кто-то сказал тогда, что они не выдерживают этих высоких частот. Счастливые – быстрая смерть. И было так жаль наших курочек, как будто мы не смогли защитить их, и виноваты перед ними за их последнее изумление тоже мы.

А вообще животных было много тогда по улицам. Все – потерянные и потерявшиеся, с голодными глазами. Люди были голодные и животные голодные, но животные были беспомощные. Шли к людям с вопросом в глазах и ввалившимися боками. Жались к нам от страха. Их было больше, чем нас на нашей улице.

Брошенные, редких пород. Кто-то пошутил, что можно было найти в этом хаосе представителей самых дорогих и редких пород. А ведь их гнали от домов – самим есть нечего, самим бы выжить.

И плелись собаки дальше, к следующему дому, заглядывая в глаза людям человечьими немыми глазами, от которых хотелось отвести взгляд, потому что спать после этого прямо в душу взгляда было невозможно.

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

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