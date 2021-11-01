Всесвітній день вегана: 5 причин для переходу на рослинне харчування

Щороку першого листопада відзначають Міжнародний день веганства, що завершує "місяць вегетаріанської обізнаності" (Vegetarian Awareness Month).

Протягом нього проходить низка інформаційних кампаній з метою поширення рослинного типу харчування та демонстрації того, наскільки доступно та легко можна долучитися до життя без жорстокості до тварин.

Цей день був започаткований Веганською спільнотою (The Vegan Society) – першою організацією, яка популяризувала використання терміну "веганство" у 1951 році.

Зараз цим терміном позначають не лише тип харчування, а й етичне ставлення до тварин та уникнення будь-якої їх експлуатації для власної вигоди (для тестування косметики та ліків, у сфері розваг, для створення матеріалів для пошиття одягу чи інших предметів).

Дізнатись більше про різні причини та переваги переходу на веганство допоможе матеріал, підготовлений представницями кампанії UA Plant-Based.

Причина 1: Екологія

На перший погляд, зв’язок між рослинним типом харчування та кліматичними змінами може бути неочевидним.

Проте перехід на веганський раціон вважається ефективним способом боротьби проти забруднення довкілля, адже тваринництво відповідає за 18% викидів парникових газів, що більше аніж усі літаки, поїзди, човни та автомобілі разом узяті.

Звіт Флоридського міжнародного університету продемонстрував, що вирощування худоби для виробництва харчових продуктів є найбільшим фактором втрати біорізноманіття та вирубки лісів у всьому світі.

Окрім того, вилов риби та морепродуктів шкодить екології, зокрема через забруднення океанів викидами з палива для кораблів. Усі ці фактори, спричинені тваринницькою сферою, призводять до глобального потепління, від якого потерпають усі та все на нашій планеті.

"Тваринництво є одним із ключових факторів, що сприяють посиленню найсерйозніших екологічних проблем сьогодення, – сказав високопоставлений представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Хеннінг Штайнфельд. – Потрібні термінові дії, щоб виправити ситуацію".

Дослідження наголошують, що для виробництва тієї ж кількості енергії та білка у вигляді м’ясних продуктів потрібно в чотири рази більше землі у порівнянні з веганськими альтернативами.

Загалом раціон споживачів м'яса вимагає в 17 разів більше землі, в 14 разів більше води та у 10 разів більше енергії, ніж рослинний тип харчування. Перехід на веганство є ефективним способом знизити негативний вплив тваринництва на стан екології та уникнути стихійних лих через глобальне потепління.

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Причина 2: Біорізноманіття

Інший фактор, який перебуває у критичному стані через тваринництво – це біорізноманіття, тобто сукупність різних видів організмів в екосистемі. Було підраховано, що людство ​​пришвидшило темпи зникнення ссавців у тисячу разів, а земноводних – у 45 тисяч.

У доповіді Всесвітнього фонду дикої природи сказано, що 60% глобальних втрат біорізноманіття спричинені дієтами на основі м'яса. Через надмірний вилов риби за останні 60 років її кількість скоротилась на 90%, і вже існують прогнози, що вона взагалі зникне в океані до 2060 року, якщо ми продовжуватимемо такими ж темпами.

Біорізноманіття задовольняє людські потреби завдяки наявності різних видів продуктів і ресурсів, які згодом використовуватимуться для виробництва їжі, одягу та притулку.

Крім цього, біологічне різноманіття зробило можливим відкриття багатьох медичних препаратів і вакцин, адже більшість з них мають природне походження. Це лише декілька причин того, наскільки біорізноманіття важливе для людства, адже без нього ми просто б не могли б існувати.

Наразі промислове тваринництво є найбільшим фактором, що сприяє втраті природного середовища існування диких видів.

Виробництво м'яса потребує значних площ як для випасання худоби, так і для вирощування кормів: щосекунди ділянка дощових лісів, еквівалентна футбольному полю, вирубується для випасу тварин.

Ба більше, для виробництва харчових продуктів тваринного походження використовується набагато більша кількість води у порівнянні з рослинною продукцією, адже вода потрібна для самого тваринництва та забезпечення температурного режиму на фермах.

Причина 3: Здоров’я

Веганство також може бути корисним для здоров’я, адже, згідно з позицією Академії харчування та дієтології, рослинний тип харчування зменшує ризик розвитку серцевих захворювань, високого тиску, діабету 2 типу, інсульту та деяких видів раку.

Крім цього, вегани зазвичай важать на майже 10 кілограмів менше у порівнянні з тими, хто вживають продукти тваринного походження.

Переважна більшість рослинних страв мають низький вміст жиру та калорій, проте високі рівні поживних речовин, необхідних для збалансованого харчування.

"Належним чином спланований вегетаріанський раціон є здоровим, збалансованим та в багатьох випадках корисним для профілактики багатьох захворювань.", – стверджує Міністерство охорони здоров’я України.

Також промислове тваринництво є інкубатором для антимікробної стійкості: більшість антибіотиків, що використовуються у всьому світі, призначені для сільськогосподарських тварин, до того ж для профілактичних цілей.

Це стимулює розвиток так званої антибіотикорезистентності, яка знижує ефективність найважливіших для людства лікарських препаратів і вбиватиме до 10 мільйонів людей на рік до 2050.

Крім цього, нове дослідження від Tracking Happiness з вибіркою понад 11 тисячі людей показало, що вегани мають тенденцію відчувати себе щасливішими, ніж люди, що їдять м'ясо (+7%).

Подібне дослідження 2016 року, проведене Університетом Уоріка та Університетом Квінсленду, показало, що люди, які споживали більше фруктів та овочів, відчували значно вищий рівень щастя протягом наступних двох років.

Ті, хто перейшли від споживання кількох фруктів і овочів на вісім порцій на день, відчували таке саме зростання задоволеності життям, як і від працевлаштування після безробіття.

Причина 4: Виникнення епідемій

Виробництво продуктів тваринного походження частково відповідальне за розвиток нових епідемій у світі, адже більшість інфекційних захворювань серед людей походять від вирощування тварин для харчування.

Нещодавнє дослідження наголосило, що близько 75% нових інфекційних захворювань є зоонозними, тобто мають змогу передаватися між людьми та тваринами. Такі зараження викликають приблизно мільярд випадків захворювань у людей і мільйони смертей щороку.

Інтенсивне тваринництво створює умови для виникнення та посилення епідемій через фізичну та генетичну близькість мільярдів тварин, які щороку вирощуються з ослабленим імунітетом у закритих приміщеннях.

З шести основних спалахів зоонозних хвороб, які вплинули на світ протягом останніх ста років, у трійці посередників-господарів були домашня птиця, свині та велика рогата худоба.

Не тільки тісні, неприродні, брудні умови та стрес роблять промислові ферми середовищем для виведення пандемій.

Попит на вищі та швидші доходи призвів до того, що велика кількість генетично подібних тварин розміщується разом. Генетична різноманітність є критичним фактором стійкості до хвороб. Її відсутність, відома як ефект монокультури, збільшує сприйнятливість тварин до хвороб.

До того ж тваринництво побічно сприяє поширенню патогенів від диких тварин через вирубку лісів та втрату біорізноманіття, пов’язану з розширенням використання сільськогосподарських пасовищ.

Ці загрози ще швидше поширюються в умовах глобального потепління, чому сприяє тваринництво.

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Причина 5: Етична складова

Понад 75 мільярдів сільськогосподарських тварин помирають на фермах через харчову індустрію щороку, проте навіть те нетривале життя, що вони мають, сповнене страждань через жахливі умови утримання:

клітки, розмір яких зазвичай не дозволяє тваринам навіть повернутись;

використання спеціальних препаратів для пришвидшення росту;

проведення різних операцій без анестезії (кастрація, зрізання верхньої та нижньої частини дзьоба курей, купірування хвоста тощо);

смерть у газовій камері чи через потік струму.

Усе це спричиняє постійний стрес у тварин, що збільшує ймовірність розвитку ментальних хвороб: наприклад, на фермах розповсюджений канібалізм і так звані стереотипи (повторювана поведінка, викликана проблемами з психікою).

Коли на тварин дивляться як на продукти, а не як на свідомих живих істот, нелюдське поводження на фермах неминуче.

Нарешті, приблизно 690 мільйонів людей в усьому світі страждають від голоду.

Зміна клімату вплинула на доступність продовольства у багатьох країнах і, таким чином, сприяє зростанню рівню голоду.

Виробництво тваринних продуктів має частковий стосунок до нестачі їжі у світі, адже воно потребує багато земельних і водних ресурсів та є неефективним. Наприклад, для виробництва всього пів кілограму м’яса потрібно приблизно 6 кілограмів зерна.

Жан Майєр, дієтолог з Гарварда, підрахував: якби кожен американець за один рік скоротив споживання м’яса лише на 10 відсотків, з фермерського господарства було б вилучено достатньо зерна, аби прогодувати 60 мільйонів людей, які страждають від голоду.

Зі зростанням глобальної нестачі продовольства та води через незліченну кількість екологічних та соціально-економічних проблем, ніколи не було кращого часу для переходу на більш сталий спосіб життя і рослинне харчування.

Дізнатися більше про рослинний раціон та спробувати веганство можна, зареєструвавшись на безкоштовний 10-ти денний Plant-Based Challenge.

Валерія Лук'янова, представниця кампанії UA Plant-Based, спеціально для УП.Життя

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