Чому книгарні та видавництва зачиняються і як це зупинити?

Вікторія Войціцька голова правління "Національна Освітня Асоціація"
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7 січня 2022

Сьогодні, за даними більшості банків, українці витрачають "ковідну" тисячу частіше саме на книжки. 

І це, безумовно, хороша новина, адже лише читаюча нація спроможна прогресувати у своєму культурному, соціальному та інтелектуальному розвитку.

Є й зворотна сторона медалі. За даними статистики, в Україні в середньому одна людина купує менше ніж одну книгу на рік.

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Лише 8% українців читають книжки щодня, до того ж  у 2020 році в Україні видано на 23% назв книг і на 34% накладу менше, а 343 видавництва та 48 книгарень взагалі припинили діяльність. Чому?

 

Проблеми книговидання залишаються проблемами книговидання

Проблема 1. Ігнорування стратегій та відсутність програм з популяризації книги

Програму з популяризації книги й читання упродовж останніх 20 років було відхилено чотири рази; підготовлені концепції цієї програми всі рази відхилялися урядами різних складів. 

Сьогодні в уряді лежить розроблена Мінкультом та Українським інститутом книги Стратегія розвитку читання на 2021-2025 роки "Читання як життєва стратегія". 

Зверніть увагу на строки: 2021-2025 роки. Однак уже минає 2021-й, і жодних дій, які б свідчили про те, що цю Стратегію буде затверджено і розроблено заходи з її виконання та розпочнеться їх реалізація хоча б із наступного 2022 року, не помітно. Схоже, на неї чекає доля попередніх програм.

Проблема 2. Незацікавленість народних обранців у підтримці книговидання

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Упродовж поточного року комітетами Верховної Ради узгоджуються два законопроєкти, №5238 і №5239, якими передбачено звільнення на час кризи суб’єктів книговидання від сплати податку на прибуток і ввізного ПДВ на технологічні матеріали та обладнання для друку книжок, які не виготовляються в Україні. Однак рішення щодо них не ухвалюються. 

Нині групою народних депутатів подано ще один законопроєкт №6287, який передбачає часткове відшкодування підприємствам книжкової торгівлі витрат на оренду площ, а також надання дітям і школярам сертифікатів на придбання книжок, проте, з огляду на багаторічний попередній досвід, впевненості, що цей проєкт буде підтримано Верховною Радою, немає.

Проблема 3. Кредитні ресурси як не були доступні видавництвам, так і залишаються недоступними

Державна програма кредитування "5-7-9" поки для нашого бізнесу не працює, бо інтелектуальна власність і видавничі товарно-матеріальні цінності банки не збуджують, а нерухомого і нового рухомого майна під заставу не вистачає.

Виробничий цикл в цьому бізнесі – довгий, від 6 до 18 місяців, протягом яких гроші тільки вкладаються у права, всю додрукарську підготовку, друк. Далі ще додаються, в середньому, 3-9 місяців, поки книжка продається й інвестовані кошти повертаються.  

Кредити б допомогли видавцям хоч якось протриматися в кислотному середовищі.

Проблема 4. Фонди бібліотек не оновлюються

Держава закупить книжок для фондів публічних бібліотек вдвічі менше, ніж у 2018 році. Тож читачі навряд чи зустрінуть книжкові новинки на полицях публічних бібліотек.

 

На нові книжки в бібліотеках не слід чекати й школярам. Адже на оновлення фонду шкільних бібліотек держава витратить 0 гривень. 

 

Для читача – це зрада, бо вони не отримають нові книжки, а для видавця – крах, бо державні замовлення дають хоч якісь сили залишатися на плаву.

Проблема 5. Піратство та контрафакт

Україну вважають лідером у царині поширення піратства та виготовлення й реалізації контрафактної книжкової продукції. 

За експертною оцінкою, через контрабанду та піратство український книжковий ринок щороку втрачає майже третину своїх прибутків. А ці гроші могли б піти на підтримку та розвиток української книги.

Через те, що Україна не має чітких системних механізмів виявлення та покарання зловмисників, які порушують авторське право (нелегально друкують і розповсюджують піратські паперові та електронні копії), українські видавництва не можуть конкурувати з ними в ціні та втрачають своїх читачів.

Зміни до законів, які б зупинили цю вакханалію, не ухвалюються, правоохоронні органи залишають це ганебне протизаконне явище поза своєю увагою.

Проблема 6. Російські книжки на ринку

2/3 книг, що продаються на ринку – російською мовою (приблизно 16 з 24 млн у 2019 році). При цьому більшість з них доставлена з Росії або надрукована в Україні підприємствами, афілійованими з російськими видавництвами.

Тому так важливо підтримати українські видавництва, бо якщо українські видавництва підуть з ринку, росіяни не пошкодують жодних нафтових грошей, щоб повністю проковтнути український ринок, який після затяжних карантинів тільки стає на ноги.

Підсумую. Як бачимо, в Україні видавці на грані виживання, а тому це потребує політичної уваги та фінансової підтримки з боку держави. 

"Коли людина припиняє читати, вона перестає мислити", – казав Дені Дідро. Якщо так далі продовжуватиметься, українцям просто нема чого буде читати, що призведе до освітнього та культурного колапсу. 

Яких кроків слід очікувати від держави для реанімування книговидання в Україні:

  • надання бюджетного фінансування програм із популяризації книги і читання серед різновікових груп населення;
  • впровадження пільг в оподаткуванні суб’єктів книговидання і книгорозповсюдження;
  • створення умов для кредитування суб’єктів галузі під низький відсоток (від 2 до 5);
  • систематична закупівля книжок для бібліотек в обсягах, які дозволяють щорічне оновлення до 5 % бібліотечних фондів відповідно до рекомендацій Міжнародної бібліотечної асоціації;
  • виділення книгарням дотацій із державного та місцевих бюджетів на покриття вартості оренди торговельних площ;
  • розповсюдження бюджетних сертифікатів на придбання книжок учням закладів загальної середньої освіти, студентам, вчителям і викладачам;
  • пряма інституційна допомога видавництвам, авторам і книгарням у кризовий період;
  • системна боротьба правоохоронних органів із фактами піратства та контрафакту в царині книговидання.

Вікторія Войціцька, голова правління "Національна Освітня Асоціація", спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина: cottonbro/Pexels

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