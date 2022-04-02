Нам із вами ніколи не стати людьми, які здаються

Люди – найкраще та найсильніше, що мені доводилося бачити за останній місяць, від початку війни в Україні. Наші люди щодня надихають, радують, дбають, продовжують боротися і не припиняють робити те, що треба.

Звертали увагу на тих, хто щоранку вивозить сміття із дворів наших будинків?

Відчували турботу у погляді фармацевтів, які щодня їдуть на роботу, аби ви могли придбати як льодяники від кашлю, так і антибіотики?

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Скільки сил і терпіння у лікарів, які зараз безкоштовно консультують онлайн, але все ще вимушені випитувати у нас усі симптоми?

Помічали, наскільки щиро радий вас знову бачити бариста у кав’ярні біля дому?

Наші люди – крутіші за найстійкіших олов'яних солдатиків. Вони не залишаються осторонь навіть тоді, коли всім здається, що нічим уже не допомогти.

Наші медики з усіх сил намагаються рятувати кожного пацієнта, навіть якщо у лікарні нема усіх необхідних умов чи обладнання.

Наші волонтери готові везти гуманітарну допомогу, ризикуючи життям. Навіть тоді, коли над головою літають кулі.

Наші благодійні фонди ладні працювати і по 20 годин на добу, аби знайти кошти на необхідне обладнання чи ліки, навіть коли нічого з цього немає в Україні.

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Ми втомлюємося, але готові працювати скільки зможемо, а потім ще скільки треба.

Безумовно, через втому, невизначеність і страх багатьох відвідувало бажання "здатися". АЛЕ! Здатись зараз = здатися у боротьбі за кожен день, за щастя, за добро, за нашу спільну свободу. А ми ж пам'ятаємо, що свобода – це не безкоштовно. І за неї ми боремося і будемо боротися.

Нормально відчувати образу, злість, спустошення. Нормально засмутитися, посумувати і поплакати. Нормально хотіти підтримки та нормально хотіти побути одному. А ось війна – це зовсім ненормально.

Найтемніше завжди перед світанком, а найсильніше здатися хочеться за крок до перемоги. Але здаватися – це не про нас. Ми робимо те, що маємо, аби щодня наближати мир.

На платформі dobro.ua за час війни ми вже реалізували благодійних проектів на понад 12 мон гривень. Придбати ліки, розхідники та медикаменти в лікарні, де рятують поранених цивільних та військових, де народжуються діти, де допомагають переселенцям в Харкові, Києві, Івано-Франківську, Херсоні, Білій Церкві, Черкасах, Одесі, Хмельницькому та інших містах.

Ми придбати харчування, засоби особистої гігієни та першої необхідності для людей, які опинились в кризових умовах у Херсоні, Києві, Дніпрі, Прикарпатті, Хмельницькому.

Ми оплатити лікування онкохворим – придбали життєво необхідні ліки у різні регіони країни.

Ми профінансувати придбання всіх побудових засобів та харчування для шелтеру в Дніпрі для вимушених переселенців зі Східної України;

Ми оплатити дитяче харчування у 10 пологових будинкив по країні.

Це все сталося завдяки кожному українцю, який відчув необхідність зробити внесок від 1 гривні на порятунок нашої країни. Ми зробили це разом.

І просимо не припиняти допомагати нашим дитячим лікарням і пологовим, адже саме вони щодня роблять так, щоб українців ставало більше.

Українці надихають своєю єдністю і витривалістю. Не здаємося.

Здаватися – це не про нас. До перемоги!

Богдан Бердник, PR-manager платформи dobro.ua, спеціально для УП.Життя

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