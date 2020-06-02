7 тренерів та міністр спорту Вадим Гутцайт про професійний спорт на карантині та після нього

засновниця та організатор Фестивалю бойових мистецтв "Воїн світла", шеф-редактор українського журналу про бойові мистецтва "Воїн світла", міжнародний промоутер у сфері єдиноборств, чорний пояс з дзю-дзюцу, тренер

Функціонування спортивних секцій, тренерство, розвиток та промоція спорту ніколи не були простою справою, але в сьогоднішніх реаліях це все працює у надскладних умовах.

Перед таким викликом багато хто виявився беззахисним та безсилим.

"Українська правда. Життя" вирішила поспілкуватися з тренерами з усіх куточків України.

Ми поцікавилися в якому стані опинилися їхні клуби, як вони опікуються своїми учнями і спортсменами на карантинних умовах, що планують змінити, коли матимуть змогу повернутися до "живих" тренувань і яким бачать спортивне майбутнє.

Також ми попросили дати коментар міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта про план виходу з карантину.

ОЛЕКСІЙ ЛЯЛЮШКО

голова та засновник клубів середньовічного бою "Айна Бера", голова правління ГО "Всеукраїнська Федерація Середньовічного Бою"

Олексій Лялюшко

– Введення заборони відвідування спортмайданчиків та парків вважаю недоцільною. Але, після Великодніх свят, покладатись на самосвідомість громадян уже не виходить.

Змінилась активність подій, які вирували навколо нашого спорту.

У нас на початку травня був запланований Чемпіонат Світу з середньовічного бою, що мав пройти в Іспанії. Спортсмени уже ввійшли в пікову форму на початок карантину. Рік тренувань, підготовки, відбіркових змагань пішов в нікуди.

Нині скасовано або перенесено всі заходи та активності. Тренуємо витримку та свідомість в ізоляції.

Ми не проводимо онлайн-тренування та не плануємо їх в майбутньому. У нас командний повноконтактний вид спорту. Вивести в онлайн, без втрати суті, неможливо.

Через мережу інтернет проводяться консультації та спілкування між спортсменами, обговорення минулих результатів поєдинків, підтримка один одного в умовах ізоляції.

Загальна фізична підготовка є обов’язковим елементом для будь-якого спортсмена. У домашніх умовах ми можемо дозволити собі велику варіацію вправ для підтримки хоч якоїсь форми. Не вистачає спарингів та відпрацювання командних маневрів.

Після карантину світ не повернеться в минулий стан.

Міжнародні змагання перенесені на 2021 рік. Якщо ситуація не зміниться і буде небезпечно збирати велику кількість людей разом, то підхід до масових заходів кардинально зміниться.

Спортивна спільнота має знайти нові шляхи розвитку, тренери будуть шукати альтернативи для проведення занять. Не для всіх спортивних напрямків знайдеться місце в нових умовах.

Після повернення в офлайн режим зміниться формат тренування, кількості учнів на одному занятті, а також частота прибирань та дезінфекцій.

АРСЕН ГАСПАРЯН

инструктор по карате, руководитель группы каскадёров, создатель Школы боевых искусств "VISHAP" (250 спортсменов) и "Академии физического и духовного роста" (700 спортсменов), Чернівці

Арсен Гаспарян

– К карантину в спортивной сфере, я отношусь негативно! Считаю, что больной человек, априори, не будет ходить в зал.

За 20 лет тренерской работы, не разу не видел человека, который болеет какими-то вирусами, да ещё с такими симптомами, и ходил бы в зал.

Относительно спортплощадок – это очередной бред. Свежий воздух, спорт — это и есть залог здоровья.

Со своими учениками нахожу варианты встеречаться. Есть стадионы, где мы собираемся на тренировки, небольшими группами разумеется.

За форматом онлайн, как показал карантин — будущее, он очень интересный и даёт совершенно другие возможности.

Я начал проводить бесплатные онлайн-тренировки, открыл доступ ко всем моим каналам и соцсетям, дабы подержать людей не только в Украине. Чтобы, находясь в вынужденной изоляции, люди не падали в депрессии, не запускали свое здоровье, а поддерживали себя в тонусе.

Однако онлайн – это не о єдиноборствах, так как их невозможно тренировать дистанционно.

Боевые искусства – это техника, это непосредственный контакт Сенсея с учениками, это философия и обмен энергией.

Наши заработки, непосредственно зависят от заработков наших учеников. Поэтому нет у них – нет и у нас.

Я отношусь с пониманием к отсутствию финансовой помощи со стороны государства, многое за годы независимости упущено и потеряно, сейчас требовать от государства мгновенной поддержки глупо.

Как они могут нам помочь? В будущем – хотя бы, не мешать нам самостоятельно развивать спорт. Нас – энтузиастов, "фанатов своего дела" много, и мы готовы творить и создавать.

Помощь – освободить от налогов весь спорт: единоборства (все возможные виды в нашей стране), фитнес-центры, футбольные клубы и т.д.

Давать возможность, за минимальную сумму, арендовать госпомещения. И мы, закатав рукава, можем и сами при такой господержке поднять спорт Украины на мировой уровень.

ВОЛОДИМИР КУЧМА

інструктор системи крав-мага, Київ

Володимир Кучма

– Майже вся наша робота побудована на парних і групових вправах, тому в нашому житті змінилося все.

Наші тренування відрізняються від підготовки у спортивних єдиноборствах, тому класичні вправи, які використовують спортсмени, – типу бій із тінню, дріли, робота з повітрям – нам мало підходять.

Так само, як варіант онлайн-занять, оскільки більшість клієнтів не мають партнерів для відпрацювання.

Від мене знадобилось багато креативу і фантазії, щоб вигадати вправи, які би допомагали підтримувати людей в задовільному фізичному стані, а їх навички, хоча би на тому самому рівні.

Для збереження зацікавленості та отримання хоча би якогось прибутку, я проводжу онлайн-тренування і записую відеозавдання для своїх учнів.

Індивідуальні тренування в моєму випадку неможливі, оскільки приміщення, які я орендую, зачинені на період карантину.

Уявлення не маю, що станеться з нашим сегментом після карантину, оскільки в період кризи актуальність бойових навичок і знань у сфері самозахисту зростає, а от фінансова спроможність людей падає.

Незрозуміло, чи будуть взагалі учні ходити на тренування після карантину. Державна підтримка тренерів була би чудовим кроком із боку уряду, але сподіватись на це марно.

Коли повернусь до "живих занять" дещо зміню програми тренувань, також планую додати домашні завдання, на основі розроблених вправ на карантині.

Буду вести запис тренувань для того, щоб можна було надсилати учням, які не змогли відвідати тренування, або займаються віддалено.

Я бачу тільки два варіанти для існування та розвитку спортивних секцій в України: спонсорська підтримка або асоціації, які підтримують своїх членів та існують на основі членських внесків.

ВАЛЕНТИНА КОВАЧ

хореограф, психолог (танцювально-рухова терапія), авторка та засновниця жіночого танцювального центру ValenDance, Київ

Валентина Ковач

– До обмежувальних карантинних заходів ставлюся неоднозначно. Спорт та свіже повітря покращують як психоемоційний стан, так і фізичне здоров'я загалом.

Але зважаючи на шляхи поширення вірусу, треба бути обережними, тому облаштувала у квартирі зони для тренування. Наприклад, підвіконня стало хореографічним станком.

Вважаю, що перенести тренування з вулиці в квартиру на місяць-півтора, але зберегти здоров'я своє, своїх близьких та інших людей, з якими контактуємо – гідна ціна.

Людина, яка хоче займатися спортом, знайде спосіб це робити і вдома, або ж під час короткої прогулянки навколо свого будинку.

Мої лебідки (так я називаю учасниць ValenDance), кому бракує спорту – ганяють сходами своїх багатоповерхівок. Зараз ми маємо можливість відпрацювати деталі, на які не вистачало часу в залі.

Зі слів дівчат, спорту в їх житті стало більше, й він регулярніший. Адже ні вечірні, ні ранкові тренування вони намагаються не пропускати.

Уже більше року планувала доповнити офлайн-тренування онлайн-програмами, але ніяк руки не доходили. Із введенням карантину почала проводити онлайн-заняття та розробляти онлайн-програми, марафони.

Нарешті можу ділитися досвідом із жінками, які проживають не тільки у Києві. В онлайн-уроках студії тепер беруть участь і дівчата з віддалених куточків України, і мешканки Іспанії, Франції та Великої Британії.

У фінансовому плані я звикла завжди покладатися на власні сили. Ніколи не чекала допомоги від держави чи когось іншого. Після повернення до звичайного життя продовжимо рухатися за планом, який розробили ще до карантину.

ЮРИЙ ПОВХ

5 дан традиционное каратэ ITKF, спортивный клуб Нацполиции Украины (100 спортсменов), школа "Ранок", Харьковский национальный университет внутренних дел

Юрій Повх

– Любые ограничения – это шаг назад для спортсмена, особенно для спортсмена высокого уровня. Наносится огромный вред как спортиной формe, так и здоровью в целом.

Я считаю, что при грамотном соблюдении гигиенических мер возможен полноценный тренировочный процесс без опасности заражения вирусом. Япония и Южная Корея отлично доказывают мою правоту.

Как тренер, стараюсь уделить максимально возможное внимание моральной поддержке учеников и оказываю им максимальную методическую поддержку.

Не провожу онлайн-тренировок, так как считаю, что это не может заменить живого общения.

Каждый из моих учеников получил свою индивидуальную задачу, также многие из них получили от меня литературу. Все они мне регулярно высылают видеоотчеты о выполнении поставленной задачи.

Считаю онлайн обучение неприемлемым для нас и секунды до возможности проводить, хотя бы индивидуальные тренировки в парках.

Сейчас, я полностью живу в долг, за счет кредитных карт. Особенно удручает тот факт, что я брал кредит на покупку оборудования и теперь вынужден ежемесячно платить банку, не имея никакого дохода. Если карантин будет продлен, еще хотя бы на месяц, моя школа окажется на грани закрытия.

Не буду загадывать, какие изменения постигнут наш додзё после карантина, пока просто мечтаю вернуться к любимой работе, увидеть учеников.

Время, чтобы вернуть спортсменам прежнюю физическую форму, для каждого индивидуально. К примеру, для спортсменов топ-класса это, минимум, 2-3 месяца. Все будет зависеть от физической формы спортсменов в момент выхода из карантина.

В государственную поддержку я не верю совсем. К сожалению, в Украине, по сути, отсутствует институт спонсорства в не олимпийских видах спорта. Надеюсь, когда-нибудь эта ситуация изменится.

ІГОР ЮКАЛЬЧУК

президент Федерації зендокай карате-до України, керівник клубу "Патріот" (35 філіалів по Україні, понад 2500 спортсменів), 4 дан зендокай карате-до, Вінниця

Ігор Юкальчук

– Із першого ж дня карантину припинили заняття в усіх наших клубах, але не втрачаємо зв'язок із спортсменами.

Тренування проводяться онлайн у різних форматах. Ми намагаємося максимально адаптувати методику.

Зрозуміло, що повноцінні заняття в онлайн-режимі провести неможливо в принципі: парне відпрацювання і спарингова робота, робота на спецснарядах та особисто з тренером, атмосфера, живе спілкування та багато іншого є невід’ємною частиною тренувального процесу.

У моєму клубі заняття проводяться в програмі Zoom, де відпрацьовуємо усе, що можливо зробити самому і з допомогою батьків.

Думаю, карантин – це унікальна нагода батькам більше часу приділити спілкуванню зі своїми дітьми в різних формах, в тому числі й спільними тренуваннями.

Я створив тренувальний додзьо у себе вдома, тому тренуємося без проблем із моїми синами та дружиною в звичному режимі. Та й пес в нас є, тому гуляємо постійно і офіційно (посміхається).

Після відміни карантинних заходів і на фоні економічної кризи певна частина людей відмовиться від всілякого роду тренувань, але більшість продовжить ходити і приводити своїх дітей.

У цьому зміненому світі знову будуть цінуватися ті справжні людські якості і цінності, які нівелюються останніми десятиліттями – і більшість з них можуть дати саме заняття бойовими мистецтвами.

Фізична сила і здоров’я, навички самооборони, психологічна стійкість і рішучість, дисципліна і надзвичайна працездатність, вміння терпіти біль і цілеспрямованість (не кажучи вже про підвищення імунітету) – ось той невеликий перелік, що дають заняття бойовими мистецтвами в толковій організації у професійного тренера.

Після відміни карантинних заходів я думаю, що певна частина учнів повернеться до занять одразу, інші – з початком навчального року.

Епідемія і карантинні заходи негативно фінансово вплинули на дуже багато сфер життя. Як і більшість професійних тренерів, які займалися виключно тренуваннями і які зараз не отримують заробітків, розраховую перш за все на заощадження.

Багатьом функціонерам моя думка не сподобається, але я вважаю, що держава взагалі не має прямо фінансувати спортивні організації і федерації. Натомість, має забезпечити достойні умови для тренувань спортсменів та всіх бажаючих у вигляді сучасних державних спортивних комплексів, стадіонів та баз.

Держава також має підключатися і фінансувати вже на рівні підготовки спортсмена міжнародного класу, який представляє країну на великих змаганнях.

Після подолання пандемії світ бойових мистецтв певним чином зміниться, і змінять його наші потенційні учні. Люди будуть більш ретельно підходити до вибору бойового мистецтва (та і спорту взагалі), організації і тренера особисто.

ІГОР КУЧЕР

майстер спорту міжнародного класу з карате, 2 дан карате, 1 дан тхеквондо, Глухів та Шостка

Ігор Кучер

– Повне закриття залів було невірним. Потрібно було ввести лише обмеження, наприклад, стосовно кількості відвідувачів, гігієни тощо. Як для приміщень, так і для вуличних майданчиків.

Зупинка в спорті дорівнює смерті, тому мені, як тренеру дуже шкода втрачати напрацьоване. Робота клубу перейшла в режим онлайн: відеозаписи тренувань, онлайн-змагання, різноманітні конкурси тощо.

Ми два рази на тиждень проводимо онлайн-тренування. Звісно, вони не замінять "живі", але вони показали серйозність намірів багатьох учнів та, гадаю, дуже добре виховують у дітей самостійність, дисциплінованість, почуття до саморозвитку.

У майбутньому, онлайн-тренування, думаю, можна буде проводити і знаходити їм різні застосування.

Індивідуальні тренування проводжу тільки з "першими номерами".

Із карантином клуб не працює в повному обсязі, тому практично немає фінансових надходжень. Наразі існуємо за рахунок заощаджень, а фінансові надходження з онлайн та індивідуальних тренувань йдуть на оренду та інші витрати по залам.

Гадаю, в державі повинна працювати якась система підтримки тренерів в подібних умовах. Вихід із кризи бачу тільки один: запускати скоріше зали навіть з обмеженнями та проведення змагань для підняття мотивації.

Майбутнє спортивних секцій бачу тільки в існуванні приватних клубів або секцій на комерційній основі, але гадаю, що навіть за таких умов такі секції повинні мати рівноправні права з державними федераціями.

ВАДИМ ГУТЦАЙТ

міністр молоді та спорту, фехтувальник на шаблях, тренер, олімпійський чемпіон 1992 року в командному заліку

Вадим Гутцайт,

– Завданням міністерства в таких умовах є, по-перше, забезпечення умов для того, щоб карантин минув із найменшими втратами. Із початком карантинних заходів всім командам, що були за кордоном, було надано сприяння в організації термінового повернення в Україну. Міністерство моніторить стан здоров’я спортсменів та тренерів національних збірних команд, і в разі необхідності допомагає в організації забезпечення необхідної медичної допомоги.

Спорт – сфера, яка побудована на дисципліні, тому навіть натяку на хаос тут бути не може.

У більшості його видів, справді, важко або навіть неможливо організувати тренування із спеціальної підготовки в умовах карантину. Але цілком можливо зосередитися на своїй загальній фізичній підготовці.

Важливо усвідомлювати, що, особливо в умовах невизначеності початку офіційних стартів, функціональні втрати від захворювання можуть бути набагато драматичніші, ніж від тимчасової перерви в тренуваннях із спеціальної спортивної підготовки.

Міжнародні федерації із видів спорту переглядають свої календарні плани, приймають рішення що до нових дат проведення міжнародних заходів. Відштовхуючись від них, буде плануватися процес підготовки наших збірних.

Світова спортивна галузь зорганізована через спортивні федерації, міністерство повністю готове до поновлення активної роботи із федераціями із видів спорту щодо забезпечення їхньої діяльності.

Урядом було прийнято рішення про тимчасове скорочення бюджету спортивних заходів. Після виходу з карантину буде розглядатися можливість відновлення фінансування.

Нами збережено видатки, пов’язані із забезпеченням штатних збірних команд. Всі спортсмени, тренери вчасно отримуватимуть заробітну платню та інші належні їм виплати.

Було скорочено видатки, пов’язані із підготовкою та участю в Олімпійських та Паралімпійських іграх, що цілком прийнятно з огляду на їх відтермінування на наступний рік.

Значно зменшені видатки на закупівлі форми та інвентарю, але ми маємо із розумінням віднестися до ситуації, і якщо ми змушені будемо, наприклад, лишитися в минулорічній формі або поки що не отримати нове обладнання, на мою думку, це цілком прийнятно. Звісно, є нагальні потреби і ми робимо все, щоб їх задовольнити.

Тетяна Крижанівська, засновниця та організатор Фестивалю бойових мистецтв "Воїн світла", шеф-редактор українського журналу про бойові мистецтва "Воїн світла", міжнародний промоутер у сфері єдиноборств, чорний пояс з дзю-дзюцу, тренер, спеціально для УП.Життя

Титульні світлини Depositphotos

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