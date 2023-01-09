Визначили представників громадських організацій, які обиратимуть керівника Довженко-Центру

У понеділок, 9 січня, в прямому ефірі відбулось жеребкування серед кандидатів від громадських організацій до комісії конкурсу на посаду генерального директора Довженко-Центру.

Про результати повідомила інституція в своїх соцмережах.

Трансляція велась у прямому ефірі на YouTube-каналі Держкіно. Під час жеребкування були присутні журналісти, члени колективу Довженко-Центру та громадських організацій.

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Усього заявки подали 23 організації. Однак сім з них мали проблеми із поданням документів, через що представників, приміром, таких організацій як Творче об'єднання Вавилон'13, ГО "Українська гільдія режисерів" та ГО "Українська кіноакадемія" не допустили до жеребкування.

Зрештою шляхом жеребкування обрали трьох кандидатів: директора Українського інституту, експерта з культурної дипломатії та менеджменту культури Володимира Шейка від ГО "Коаліція дієвців культури", репера, композитора, режисера та музичного продюсера Степана Бурбана від ГО "Культурна агенція "Лінія Втечі" та кінокритика, члена відбіркових комісій кінофестивалів "Молодість", "86" Віктора Глоня від ГО "Незалежні культурні ініціативи".

Загалом конкурсну комісію формуватимуть три групи людей: по три людини від Держкіно, Довженко-Центру та громадських організацій. Заявки на входження до комісії від громадських організацій Держкіно приймало з 22 грудня до 4 січня.

Наразі імена кандидатів від Держкіно невідомі.

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Нагадаємо, 21 грудня Державне агентство України з питань кіно оголосило публічний конкурс на посаду керівника Довженко-Центру. Документи приймаються з 21 грудня 2022 року до 16:00 20 січня 2023 року.

Влітку минулого року в Держкіно випустили наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Його в самій інституції назвали наміром ліквідації.

На початку листопада керівницю Центру Олену Гончарук відсторонили від обов’язків, а на її місце призначили Юлію Каждан, яка працювала в сфері бухгалтерського обліку, заснувала кінологічний бізнес та проводить сеанси гіпнозу.

Одна з акцій на підтримку Довженко-Центру. Фото: @diadikova / Instagram

Під тиском громадськості Каждан самоусунулась. Тоді на місце виконувача обов‘язків призначили кінокритика Андрія Алфьорова.

Події довкола культурного центру, музею кіно та найбільшого кіноархіву України викликала занепокоєння у найбільшій кіноспільноті Європи.