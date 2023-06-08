Художники змальовують трагедію Каховської ГЕС. ФОТО

Уночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до масштабного підтоплення населених пунктів на Херсонщині. Українські художники своєю творчістю реагують на скоєний РФ теракт та його наслідки для населення, довкілля, культурної спадщини.

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Митці зображують велику повінь, що вже охопила 20 населених пунктів Херсонщини, загрожує Миколаївській області та може залишити без води міста Дніпропетровщини, передаючи трагічність нинішніх подій в регіоні та майбутніх наслідків. Їхні роботи стають вірусними у соцмережах, користувачі поширюють їх в сторіс та у постах про злочинний підрив ГЕС.

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Ми зібрали найвдаліші ілюстрації про трагедію на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС:

Робота художниці Валентини Романової стала однією з найбільш поширюваних українцями. Сама художниця коротко підписала свій малюнок так: "Болить".

Фото: v4valya_art / Instagram

Художник Михайло Скоп присвятив дві роботи трагедії на Херсонщині.

Фото: neivanmade / Instagram

Фото: neivanmade / Instagram

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Художник Максим Паленко намалював тварин із зоопарку "Казкова діброва" в Новій Каховці, більшість яких загинула через підрив дамби.

Фото: maksympalenko / Instagram

"Росія − терористична держава", − написала під своїм малюнком дитяча ілюстраторка Грася Олійко.

Фото: grasya_oliyko / Instagram

Ілюстраторка Юлія Поліщук зобразила зруйновану ГЕС.

Фото: Julia Polishchuk / Facebook

З роботи Євгена Мороза очевидно, хто стоїть за руйнуванням греблі.

Фото: mo_music_mo / Instagram

Ілюстратор Олександр Шатохін констатував, що "знову росіяни показали свою терористичну морду, підірвавши ГЕС".

Фото: shat.art88 / Instagram

"Гортаючи новинні стрічки, давайте на мить замислимося над долями тих, кому довелося починати все заново", - додає до своєї роботи paslayka.

Фото: paslayka / Instagram

Анастасія Хомутова пише, що "виливає свої емоції на папір і просто не може висловити свою лють".

Фото: khomutova_art / Instagram

Художник Сашко Даниленко своєю роботою нагадує, що Росія - це країна-терорист.

Фото: sashko.danylenko.art / Instagram

Художник і музикант Юрій Журавель зобразив підрив дамби метафорично.

Фото: Журавель Юрій

"р*сія – країна-терорист, яка знищує все живе на своєму шляху", – пише Нато Мікеладзе.

Фото: _natomikeladze_ / Instagram

Художниця Юлія Тверітіна, яка веде щоденник війни у свої соцмережах, підписала ілюстрацію про Нову Каховку так: "Херсон, 6 червня 2023 р. Вибух дамби. Мій друг Руслан евакуює свою бабусю Марію Василівну із затопленого будинку в Новій Каховці, де я провела два чудових літа в минулому житті".

Фото: yuliiatveritina / Instagram

Ілюстраторка і дизайнерка Жанна Мудрак нагадала: якщо не можете забрати тварину - випускайте її.

Фото: mudra_artist / Instagram

"Я знаю на власному досвіді, що таке евакуація під обстрілами з домашнім улюбленцем на руках…", - написала дитяча ілюстраторка Людмила Корнєєва і також нагадала подбати про тварин.

Фото: korneevarts / Instagram

Художник Олексій Кустовський нагадав, що цей екоцид - справа рук росіян.

Фото: @kusto_cartoon / Instagram

Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало список музеїв та культурних пам'яток Херсонщини, що вже підтоплені або перебувають під загрозою підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. А Державне агентство розвитку туризму України оприлюднило карту пам'яток, природних рекреаційних ресурсів, які опинилися під загрозою через дії росіян.