У Києво-Печерській лаврі комісія намагається опечатати ще два корпуси. ФОТО

Зранку вівторка, 11 липня, до Києво-Печерської лаври прибула комісія національного заповідника та правоохоронці. Вони намагаються опечатати ще два корпуси Лаври, якими користувалася УПЦ (МП).

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Працівники правоохоронних органів забезпечують можливість для комісії працювати. Тим часом під будівлями Лаври знову зібралися віряни УПЦ (МП). Вони моляться та кричать про "штурм" корпусів і церковного магазину.

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Як повідомила УПЦ (МП) у своїх офіційних соцмережах, правоохоронці заблокували входи до 54 та 58 корпусів Києво-Печерської лаври.

Фото: lavra.ua

Фото: lavra.ua

Фото: Українська Православна Церква / Telegram

Фото: Українська Православна Церква / Telegram

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Зранку 6 липня комісія за допомогою поліції змогла опечатати три корпуси Нижньої лаври – 69, 70 та 71. У 69 корпусі правоохоронці натрапили на несподівану знахідку – портрети російського імператора Миколи II та імператриці Олександри.

Тоді повідомлялося, що комісія планує опечатати всі приміщення Лаври, крім тих, які необхідні монахам для проживання.

Що діється довкола Лаври?

1 січня 2023 року сплив термін дії договору від 17 червня 2016 року, укладеного між Національним заповідником Києво-Печерська лавра та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви про надання Успенського собору та Трапезної церкви в почасове безоплатне користування УПЦ.

У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені були покинути монастир і всі будівлі.

Але представники УПЦ МП відмовилися це робити. 29 березня до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У ньому вимагали визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

А намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду. 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

12 квітня на території Лаври нарешті розпочала свою роботу Комісія з приймання-передачі державного майна. 5 червня вона завершила свою роботу і заповідник направив чоловічому монастирю УПЦ МП вимогу про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення всіх культових будівель та іншого майна, що є державною власністю. Напередодні стало відомо, що церква у встановлений термін не підписала акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.

13 червня Господарський суд Києва ухвалив рішення про відмову в задоволенні позову УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра щодо проведення богослужінь у Києво-Печерській лаврі.