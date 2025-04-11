Кабмін звільнив тимчасову керівницю Держкіно і призначив іншого заступника Кудерчук

Кабінет міністрів звільнив Юлію Шевчук з Державного агентства з питань кіно. Вона обіймала посаду заступниці голови установи, а також тимчасово виконувала обов'язки керівниці Держкіно.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тимчасовим виконуючем обов’язків голови Держкіно став Максим Александров.

Юлія Шевчук очолила посаду заступниці голови Агенства у серпні 2020 року. До того вона очолювала його юридичний відділ агентства. Після звільнення Марини Кудерчук у липні 2024 року Шевчук призначили виконувати обов'язки голови Держкіно.

Максим Александров ukrinform.ua

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Максим Александров має юридичну освіту. Впродовж 2002-2004 років навчався на військовій кафедрі Військового інституту при Національному університеті імені Шевченка. Має військове звання молодшого лейтенанта запасу.

Кар’єру у сфері кіно розпочав у 2007 році в Державній службі кінематографії України на посаді головного спеціаліста юридичного відділу. У листопаді 2016 року став головою сектору популяризації національних фільмів та міжнародної співпраці Держкіно.

У березні 2021 року його призначили начальником відділу міжнародної діяльності та державної підтримки повернення частини витрат, здійснених протягом виробництва фільму. З липня 2022 року він обіймає посаду заступника голови Держкіно.

Будучи заступником голови Держкіно він був причетний до скандалу щодо реорганізації Довженко-центру. Він супроводжував Юлію Каждан в її намаганні очолити Довженко-Центр замість законно обраної на цю посаду Олени Гончарук.

Діяльність Каждан не була пов'язана зі сферою кіно. До цього скандалу вона надавала послуги з гіпнотерапії та очолювала кінологічний центр.

Максим Александров закликав до конструктиву та кілька разів повторив, що команда "Довженко-Центру" мала би пропустити Каждан до будівлі, аби зрештою дізнатися, хто мав зареєструвати нову в.о. гендиректори.

Скандали довкола Держкіно

Після призначення головою Держкіно у січні 2020 року Марини Кудерчук кіноспільнота неодноразово висловлювала незадоволення роботою агентства. Саму Кудерчук критикували за непрофесійність, а очолюване нею відомство за непрозорість роботи з кінематографістами, ускладнену комунікацію зі ЗМІ.

Одним з найбільших скандалів стала спроба Держкіно незаконно продовжити повноваження другого складу Ради з державної підтримки кінематографії на чолі з продюсером та колишнім бізнес-партнером Андрія Єрмака Артемом Колюбаєвим.

У березні 2023 року, коли повноваження Ради вже спливали, Держкіно заявило про нібито неспроможність провести конкурс для її оновлення – і Кабмін постановою залишив старий склад органу, що затверджує перелік фільмів, яким надається державне фінансування.

У відповідь Національна спілка кінематографістів України подала позов, в якому оскаржувала подовження повноваження Ради. 2 листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд визнав Раду незаконною.

Але, незважаючи на це, у березні 2024 року Держкіно оголосило про старт 19-го пітчингу кінопроєктів. Тож розподіл коштів встановлював нелегітимний склад Ради.

Зрештою 5 липня 2024 року Марину Кудерчук звільнили з посади голови Держкіно. Також переобрали новий склад Ради – її очолив директор Одеської кіностудії Андрій Осіпов. Втім, 19-й конкурс не скасували, а нова Рада затвердила перелік переможців – той, які відбирала нелегітимна Рада.

7 лютого 2025 року Кабінет міністрів доручив Міністерству культури та стратегічних комунікацій керувати діяльністю Державного агентства з питань кіно. Раніше роботу Держкіно координував сам уряд.